Marito apoya unidad en ANR, pero sin pactar por encima de la Justicia

Hay intenciones de Honor Colorado que lidera el ex presidente Horacio Cartes de buscar un acercamiento. Sin embargo, existe una fuerte resistencia en Añetete principalmente hacia la figura de Cartes, quien debe declarar ante la Comisión Bicameral de Investigación por el caso Darío Messer, prófugo de la Justicia acusado por lavado de dinero.

Las declaraciones de Abdo sobre buscar la unidad dentro de la ANR fueron vertidas ayer luego de inaugurar las obras culminadas de la urbanización Cerrito Cará Cará que beneficia a 96 familias.

“Ojalá que podamos unirnos todos los paraguayos de bien”, respondió en primer término cuando fue consultado sobre las conversaciones entre referentes del cartismo y de Colorado Añetete.

Sobre la posibilidad de cerrar un acuerdo en base a descomprimir la presión contra Cartes, el presidente respondió que es una función de la Justicia. “Hablé de la necesidad de construir un país donde funcione el sistema republicano. Tengo atribuciones dentro del Poder Ejecutivo. Tengo límites que tengo que respetar para salvaguardar el sistema republicano y al cual me he comprometido con la gente. Soy el Ejecutivo. Los que tienen problemas con el Poder Judicial tienen que verse con el Poder Judicial. Yo no tengo nada que ver ahí”, remarcó el jefe de Estado.

impunidad. Durante la campaña electoral y tras ganar las elecciones, Abdo Benítez mantuvo un discurso en la línea de combate contra la corrupción y la impunidad.

“No vamos a abrazarnos a la impunidad. Yo no me voy a abrazar con los antivalores que destruyen la política”, dijo.

Esta semana se realizó una sesión en la Junta de Gobierno, donde participaron referentes de Añetete, quienes durante mucho tiempo hicieron el vacío al sector de los cartistas, tras las diferencias internas que se acrecentaron en las elecciones. Se pusieron de acuerdo y consensuaron el presupuesto partidario del próximo año.

Además, el vicepresidente Hugo Velázquez se reunió con los senadores de Honor Colorado.

El mandatario está apoyando la intervención de la Comuna de Ciudad del Este que investiga denuncias de supuestos casos de corrupción en la administración de Sandra McLeod. El viernes visitó la sede municipal y conversó con la interventora Carolina Llanes.

Marito observó ayer trabajos de la obra realizada por la Essap a un costado de la Costanera, que beneficiará a 96 familias con una inversión de G. 35 millones de un préstamo del Banco Mundial.