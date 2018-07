Marito anuncia a Nicanor en Yacyretá

El presidente electo Mario Abdo Benítez adelantó que en la Entidad Nacional Yacyretá (EBY) estarán el ex presidente de la República, Nicanor Duarte Frutos y Luis Fretes, ex director de Yacyretá; mientras que en la Itaipú Binacional sería designada la ex titular del Banco Central del Paraguay (BCP), Mónica Pérez, y además el ex ministro de Obras Públicas y ex jefe de campaña del movimiento Colorado Añetete, José Alberto Alderete.