Marito afirmó que ya quiere ser presidente de la ANR “nomás”

Al iniciar su discurso, Marito mencionó que de Guarambaré se tiene que ir hasta la Conmebol donde siguen los actos oficiales pero en carácter de jefe de Estado.

“Quiero agradecer a la dueña de casa y a todo el equipo. Tengo una actividad en la Conmebol a las 15:00. Entonces ya le pedí a la dueña de casa para que me permitiera saludarles y después me voy a retirar. Me tengo que poner el traje y tengo que ser presidente de la República, otra vez. Ya quiero ser presidente del Partido Colorado nomás, entonces ya me puedo quedarme acá”, afirmó en medio de la dirigencia oficialista.

Pese a lo que establece la Constitución Nacional, el presidente sigue con la campaña electoral para la ANR.

Marito dijo que busca llegar a ser presidente del Partido Colorado que hoy está secuestrado, en manos del sector del cartismo.

“Los que vinieron a usar nuestro partido utilizaron el partido para tener el negocio mas rentable (por Cartes); vamos a unirnos y sacar a los usurpadores del partido. Vamos a recuperar la bandera secuestrada del general Bernardino Caballero”, afirmó el mandatario.

En otro momento, salió en defensa del partido y retrucó las críticas que recibe principalmente desde sectores de la oposición. Dijo que se pasan criticando y ni un “tatakua” hicieron.

“Se quejan día y noche. No hacen nada a favor del pueblo. Lo único que saben hacer es quejarse y criticar al coloradismo y están en su derecho”, afirmó en defensa de su conducción.