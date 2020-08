Mario Paz asegura que el ex presidente se reposiciona

El ex senador y analista político Mario Paz Castaing se refirió a las consecuencias del acuerdo del presidente Mario Abdo Benítez con el ex mandatario Horacio Cartes. Opinó que es verdad que Cartes refuerza su liderazgo y se evita problemas que tiene hoy en el orden internacional con las investigaciones que lo preocupan.

Paz Castaing reconoció que Cartes se reposiciona como líder y árbitro de un posible juicio político. “Eso es así. Podría ser uno de los elementos que tengan importancia para la constitución de sus acuerdos”, señaló el ex legislador, si bien dijo que la política es dinámica, “va cambiando semana a semana, y a veces los acuerdos que se hicieron dejan de tener efecto a la semana siguiente”.

Además, Paz Castaing dijo que los resultados de la alianza tendrán que ser analizados a mediano, corto y largo plazo. “Creo que parte de la perspectiva que tenían, porque fue uno de los primeros gestos que apareció, fue la administración del propio Partido Colorado, o sea, los cambios dados en la Mesa Directiva de la Junta de Gobierno. Puede que haya sido esa una de las primeras indicaciones”, señaló el analista, recordando que hubo movimientos en la Comisión Ejecutiva de la ANR, donde se dio más espacio al sector liderado por Abdo.

“Habrá que ver qué pasa el próximo fin de semana, si es que el presidente de la República mueve el tablero de la constitución de su gabinete, y ahí podemos dar algún signo más revelador de los efectos y consecuencias del acuerdo. Si no se producen cambios, entonces quiere decir que los efectos no eran tan amplios y si se producen va a ser consecuencia (del pacto)”, precisó el ex senador, en clara alusión a pedidos de cambios como el que pesa sobre el titular de Agricultura y Ganadería, Rodolfo Friedmann, gran aliado del jefe de Estado.