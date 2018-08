Mario Ferreiro desde su vivencia: "La adicción no discrimina clases sociales"

El intendente de Asunción, Mario Ferreiro, no duda en presentarse como testimonio vivo de una rehabilitación que lo mantiene sobrio desde hace más de 15 años.

Siempre agradece a la hermana Regina por ayudarlo a superar la adicción y en estos días dio un discurso muy personal, cuando la religiosa recibió un homenaje en la Cámara de Senadores.

“Yo soy Mario, enfermo adicto en recuperación. Tengo 15 años, 11 meses y 5 días sin consumir ningún tipo de drogas, solamente por la gracia del Señor, nuestro poder superior como lo conocemos”, así se presentó Ferreiro ante su salvadora, quien lo escuchaba desde la silla de ruedas que la ayuda a movilizarse desde hace tres años.

El ex dj forma parte de la oposición y apenas lo dejaron hablar ante el pleno, es más, el presidente del Congreso, Silvio Ovelar, aclaró que se hacía una salvedad a pedido de la monja.

hermana Regina y Mario Ferreiro El intendente de Asunción, Mario Ferreiro y la hermana Regina, quien lo ayudó a sobrellevar su adicción. José Molinas

El jefe comunal aprovechó para invitar a acudir a los programas de alcohólicos anónimos, narcóticos anónimos, neuróticos anónimos y jugadores anónimos, todos fundados por iniciativa de la religiosa.

Consciente de su condición económica acomodada, Ferreiro recordó a los legisladores que los problemas de adicción no son propios de una sola clase social.

"Es una enfermedad que no discrimina, puede afectar a personas de altos ingresos, a grandes figuras del arte, de la política, de la economía, de la industria, como así también afecta a miles de compatriotas que están indefensos en las zonas más vulnerables de nuestra ciudad y del interior”, manifestó el intendente de Asunción.

Desde su juventud se dedicó a ser animador, Dj y conductor de Tv. Es un conocido beatlemaniáco, de hecho, cuando asesinaron a John Lennon fue la persona elegida para recodar toda la trayectoria del músico y su legado al mundo.

En el 2013 se lanzó a la arena política con una chapa presidencial que compartió con Aníbal Carrillo, pero finalmente Horacio Cartes salió victorioso. Dos años después se presentó como candidato a intendente de Asunción y derrocó al Partido Colorado. Pero nunca olvida su pasado.

Hoy, con seis hijos y una familia que comparte con su esposa María Elena Caballero, alienta a las personas que sufren un problema similar a buscar apoyo; pero también se dirige a las madres, padres e hijos porque la adicción se supera en comunidad.

“Debo dar testimonio porque este es el trabajo de esta señora; el de recuperar a personas de todas las clases sociales y económicas. Nos ha salvado la vida con un programa de amor, donde reconocemos que las adicciones son una enfermedad crónica, progresiva y mortal, que sólo se puede detener por 24 horas”, insistió Ferreiro ante los senadores.

De acuerdo a lo que le enseñó la hermana Regina, las adicciones solo conducen a tres lugares: la cárcel, el hospital o el cementerio.

Ya en el 2017 Ferreiro había sido entrevistado por NoticiasPy, donde comentó que el camino para llegar a la sobriedad es largo y difícil.

“El proceso para iniciar la recuperación no se puede imponer y por ello los adictos y las familias sufren tanto. No es una cuestión de plata. Las personas mueren porque no encuentran el momento en que pueden decir: Yo necesito ayuda”, reflexionó.

Regina en Paraguay

La hermana Regina Sian lleva 40 años de servicio en Paraguay. Nació en Formosa, Argentina, el 6 de febrero de 1932. A los 22 años ingresó a la Congregación de las Pequeñas Hermanas Misioneras de la Caridad de Don Orione.

Trabajó un tiempo en España y a su retorno, hace 60 años, contactó con el Consejo Argentino de Alcoholismo. Desde entonces, se dedica a una loable causa: es promotora de grupos de alcohólicos anónimos no solo en Paraguay y su país natal, sino también en Bolivia, Perú, Uruguay y Chile.

Adicción en Paraguay

El Centro Nacional de Control de Adicciones es la institución estatal que se encarga de la rehabilitación de personas dependientes de diferentes sustancias, como alcohol, tabaco, marihuana y cocaína, por citar algunas.

Entre consultas ambulatorias y tratamientos de desintoxicación, recibe un promedio mensual de 1.500 a 2.000 personas, en su mayoría pacientes judicializados, y la franja etaria más común es de 15 a 25 años.

Cuenta además con servicios de odontología, pediatría, clínica médica, psicología, psiquiatría, enfermería, asesoría jurídica, trabajadores sociales, psicoterapia y operadores terapéuticos.

La institución dependiente del Ministerio de Salud describe algunas señales que pueden ayudar a detectar el consumo de drogas.