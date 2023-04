Mario Abdo pide que las diferencias personales no interrumpan "el progreso y avance de esta gran nación".

El jefe de Estado manifestó que por decreto nacional ya no se puede dar el cambio y que, como se trata de un proceso eleccionario, él no quiere tomar una decisión unipersonal, “para que no se interprete tampoco que yo defiendo los intereses de mi partido solamente”.

La ley que autoriza al Poder Ejecutivo a cambiar los feriados al día lunes menciona que los cambios se deben dar por decreto presidencial, con “seis meses de antelación al año para la cual debe regir”.

Abdo pide "dejar de lado el egoísmo"

Respecto a la fiesta cívica del domingo 30 de abril, donde la ciudadanía saldrá de sus casas para depositar su voto de confianza a los candidatos, el jefe de Estado afirmó que desde el Ejecutivo están dotando al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) de todo el soporte y la logística que requiera para “garantizar unas elecciones ordenadas”.

En ese sentido, el mandatario espera que el domingo sea una jornada “de paz, con tranquilidad, emoción y entusiasmo” y que la “democracia salga favorecida”.

Hizo hincapié a que es fundamental la estabilidad política para “profundizar y fortalecer la condición de un país atractivo para las inversiones, que traen generación de trabajo y el desarrollo para nuestro país”.

También sostuvo que en “Paraguay tenemos que aprender a convivir en la diversidad”, en alusión a los ataques que se dan sobre todo en las redes sociales entre los propios candidatos a presidentes y legisladores de la Nación.

“La diferencia de pensamientos no tiene que solamente construir murallas y desencuentros. Los diferentes puntos de vistas tienen que servir para enriquecer el debate nacional y para construir una sociedad más justa, más igualitaria, escuchándole a todos”, expresó Mario Abdo.

Una vez más, el mandatario reiteró su postura a favor de la democracia y de la convivencia democrática y que las ideas nos deben animar a "seguir construyendo puentes que nos unan a los paraguayos y no murallas que nos dividan".

Más allá de quién sea el ganador de las elecciones 2023, Abdo aseguró que "no podemos ser tan egoístas" y que "las diferencias personales interrumpan el avance y el progreso de nuestra gran Nación".

Este domingo, a las 20.00, el Paraguay va a conocer al próximo inquilino del Palacio de López y empezará el periodo de transición entre el gobierno de Mario Abdo Benítez y el nuevo Gobierno, que estará al frente de la Nación durante cinco años.

Los candidatos mejor posicionados a llegar a la Presidencia son de los partidos tradicionales: Santiago Peña, por la Asociación Nacional Republicana (ANR); y el liberal Efraín Alegre, quien se postula por la Concertación Nacional. También buscan la silla presidencial Paraguayo Cubas, candidato del movimiento Cruzada Nacional, y Euclides Acevedo, por el movimiento Nueva República.

Las declaraciones del jefe de Estado se dieron tras un acto oficial en el Palacio de Gobierno, donde se entregó 480 nuevas motocicletas a la Policía Nacional.