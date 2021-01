Mario Abdo refuta críticas, lanza un "desafío" y se olvida de casos polémicos

“Pueden traerme una grabación de todo lo que yo dije en campaña. Si una cosa que dije que iba a hacer, por más difícil que sea, y hoy no está en proceso, renuncio mañana”, dijo el mandatario.

El titular del Ejecutivo habló sobre el tema durante un acto oficial de entrega de viviendas sociales en el distrito de San Lázaro, Departamento de Concepción. El jefe de Estado es blanco de constantes cuestionamientos por sectores políticos y de la población.

“La gente que me critica todo el día es porque le cuesta aceptar la administración a pesar de los desafíos. Y yo agradezco la gestión de Obras Públicas, porque en dos años de gestión hicimos más de 2.000 kilómetros de ruta y esto ya no es discurso, sino un hecho”, sostuvo.

También mencionó que mucha gente creía que en su gestión no iba a poder llevar adelante varias obras y resaltó que se han invertido en varios “distritos olvidados” e incluso se está logrando la construcción del puente internacional que unirá Presidente Franco con Foz de Yguazú, después de 30 años.

“Muchos hablan en nombre de la gente humilde, pero qué hicieron. Después de 30 años, estamos construyendo dos puentes internacionales y eso le fuerza a los otros que me critican, porque ellos no hicieron”, señaló.

No obstante, el titular del Ejecutivo hasta ahora evitó hablar sobre las polémicas que se generaron en torno a una negociación de la deuda de Petropar con Pdvsa con Juan Guaidó, presidente autoproclamado de Venezuela.

Obras con binacionales

Asimismo, el mandatario aprovechó para referirse a la situación de las binacionales y mencionó que gracias a inversiones en la ANDE se logró consumir el 70% de la producción de Yacyretá en octubre del año pasado, por primera vez.

Mientras que en la zona de Yguazú, dijo que se realiza una subestación para extender una línea de transmisión de la margen derecha de Itaipú, que permita retirar el 100% de la energía de la binacional.

“No hicieron nunca estas obras en todos estos años, me critican y me dejan a las puertas del Anexo C, sin hacer una obra mínima que nos permita tener soberanía energética. Y en 2022 vamos a terminar esta obra (extensión de línea de transmisión de Itaipú) y vamos a tener la posibilidad de retirar el 100% de la energía”, mencionó.

Elecciones municipales

Por otra parte, Abdo Benítez habló brevemente sobre las elecciones municipales de este 2021 y pidió consenso y diálogo para lograr un trabajo coordinado.

“Si hay algo que tenemos que aprender es que el camino del enfrentamiento o la confrontación no sirve, sino el camino del trabajo coordinado. Muchas veces por el ego personal nos impedimos la posibilidad de trabajar de manera coordinada”, advirtió.

Finalmente, el jefe de Estado pidió que se tome la actitud de trabajar de esa manera con miras a los procesos electorales, además de evitar disputas y peleas estériles que perjudiquen el desarrollo de las comunidades.