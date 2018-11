Mario Abdo reconoce pago de favores en designación de Velázquez en el IPS

“Él es mucho más idóneo de los que están ahí (en el Consejo). Yo le enfrenté en su momento cuando se equivocó con lo de la enmienda. Después, él acompañó mi candidatura pudiendo acompañar la de Santiago Peña", expresó el mandatario a los medios de prensa.

Una de las participaciones más criticadas en su último periodo legislativo fue el 28 de marzo de 2017, cuando Velázquez, en una sesión secreta, se proclamó presidente del Senado y dio entrada al proyecto de modificación del reglamento interno de la Cámara Alta.

La intención era aprobar una enmienda constitucional para la reelección de Horacio Cartes.

El titular del Ejecutivo recordó que al ex senador quisieron comprarlo para apoyar la candidatura de Peña. "Él no se vendió y es un reconocimiento hoy a que me ha ayudado a vencer al cartismo (...) es un reconocimiento a su lucha para trabajar y tiene idoneidad, fue Ministro de Salud, fue senador”, dijo.

Sin embargo, Julio César Velázquez fue destituido como ministro de Salud en el 2005, tras una serie de denuncias de corrupción durante su gestión en el Ministerio y como intendente de Fernando de la Mora, entre 2001 y 2003.

A pesar de los oscuros antecedentes que lo rodean, Mario Abdo Benítez lo designó como miembro titular del Consejo Administrativo del Instituto de Previsión Social (IPS), en representación del Ministerio de Trabajo, donde tendrá un sueldo de G. 27 millones.

Velázquez se reunirá dos veces a la semana para decidir sobre cuestiones claves en la institución, como licitaciones, nombramientos y temas presupuestarios.

A su vez, el ex senador colorado podrá nombrar en el IPS a ocho asesores, con sueldos de entre G. 15 y 17 millones.