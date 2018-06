Mario Abdo hizo reflotar su discurso contra el cartismo

No obstante, desde la residencia del mandatario electo hicieron reflotar un discurso contra el cartismo que dio Abdo durante la campaña para las internas coloradas, donde señalaba que Horacio Cartes no es su “patrón”.

“Con Marito no van a negociar impunidad en el Paraguay. Tengo dos patrones, Dios y el pueblo paraguayo”, había dicho en aquel discurso que recordaron ayer.

De esa forma, el presidente electo se pronuncia de vuelta en el lío desatado por Horacio Cartes al intentar renunciar a la presidencia para asumir la senaduría este sábado, situación de la que finalmente desistió ayer.

“Yo hoy ya no estoy para pelearme con nadie, ya me peleé todo lo que me tenía que pelear y hoy voy a correr del ring, voy a dejar que pase”, dijo Marito el viernes pasado luego de que el presidente haya tiroteado en su contra y contra los senadores de su equipo. “Yo dije que quería ser un factor de unión. Entonces, no quiero responder a nada que divida a la sociedad ni a nuestro partido. Reitero, en mí no va a encontrar hoy respuesta”, fue también lo manifestado en ese momento.

REUNIONES. El entorno de Abdo Benítez solamente mencionó que hubo un reunión entre los primeros colaboradores del presidente electo, ayer.

Se trata del equipo denominado Fracción Revolucionaria Abdista Colorada, que se conformó hace más de 15 años en San Pedro, cuando Marito se iniciaba en la política como dirigente.

El diputado electo por el Partido Hagamos, Carlos Rejala, es uno de los que aparecen en la foto de esa reunión.

El mismo está en negociaciones con el movimiento Colorado Añetete para que el Partido Hagamos tenga participación en la mesa directiva y así también se comprometió en colaborar con la gobernabilidad de la gestión de Marito, desde el Congreso, mencionaron desde el entorno de Abdo Benítez.

Aún no se definió si Rejala tendrá lugar dentro de la mesa directiva, pero el acuerdo está hecho con Hagamos tanto en el Senado como en Diputados, señalaron en el entorno del presidente electo, ya que todo dependerá de las negociaciones que lleve adelante Colorado Añetete con las demás fuerzas del Congreso.

Marito mantiene constantes reuniones con los legisladores de su equipo, ya que este sábado se deberá definir la nueva mesa directiva con los nuevos congresistas.

Tanto el PLRA como Hagamos y Patria Querida podrían acordar con Marito.