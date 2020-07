Mario Abdo habla de unidad política para recuperar la economía

Entre los alardeos por la inauguración de obras en medio de la pandemia del Covid-19 y el anuncio de nuevas inversiones, Mario Abdo dedicó gran parte de su discurso a destacar las “bondades” del abrazo republicano. Aseguró que esto es clave para recuperar la economía.

“La gente no invierte en un país inestable. Si generamos previsibilidad podremos recuperar nuestra economía. Pero eso mucho depende de que nos pongamos de acuerdo los políticos”, expresó.

Siguiendo con la línea de justificar los acuerdo políticos, el mandatario aseguró que “la política debe estar al servicio de la gente". "Que las instituciones actúen si deben hacerlo, pero nosotros debemos reencontrarnos para encontrar un alivio en la economía del país”, aseguró el mandatario.

Para el presidente de la República, este es el momento de “dejar de lado las vanidades y el itinerario electoral”. “Sigamos unidos. No me voy a cansar de hablar con todos, hasta que me sangre la garganta. La nación se merece grandes renunciamientos, sanar nuestro interior para nuestra bella nación”, expresó.

Abdo Benítez aseguró que una de sus responsabilidades como presidente es de “crear un ambiente adecuado y que funcionen las instituciones”. “Buscamos diálogos que nos permitan sanar la nación paraguaya y caminar juntos, para no estar divididos y para transformar la nación”, aseguró.

“En los procesos electorales, la gente deposita su esperanza y futuro en las autoridades. Los que se perjudican de las divisiones, por ambiciones inoportunas, por la falta de acuerdos y de consensos, es el noble pueblo al que vamos a volver a pedir su confianza. Muchas veces el esfuerzo no es comprendido por quienes lucran en medio de las divisiones estériles”, expresó.

Para el titular del Ejecutivo, con la unidad de su partido político “se va a cambiar la velocidad del progreso”.

Abdo Benítez también agradeció a los integrantes del Congreso Nacional por la aprobación de empréstitos que le permiten cumplir con sus promesas electorales. Destacó que las obras habitadas en Caaguazú superan los G. 100.000 millones.

El discurso de Abdo Benítez se da en medio del acercamiento que tuvo el mandatario con su correligionario y ex mandatario Horacio Cartes, con quien llevaba meses de división política.

El Gobierno tiene el gran desafío de conseguir que el Congreso Nacional le apruebe un nuevo paquete de endeudamiento para poner en marcha su plan de reactivación económica pos Covid-19.