Mario Abdo sobre expulsión de Marcelo Piloto: "No queríamos esperar más"

Embed He decidido expulsarle a Marcelo Pinheiro, alias “Piloto” del Paraguay. Que nuestro país no sea tierra de impunidad para nadie. — Marito Abdo (@MaritoAbdo) 19 de noviembre de 2018

“He decidido expulsarlo del país. Paraguay no tiene que ser tierra para la impunidad de nadie, no queríamos esperar más”, fueron las expresiones del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, a su llegada al Palacio de López.

El mandatario hizo uso de sus atribuciones para decretar la expulsión del supuesto jefe narco del país.

La decisión se da luego de que Marcelo Piloto haya asesinado a la joven Lidia Meza Burgos en la sede de la Agrupación Especializada de la Policía Nacional, con el objetivo de no ser extraditado al Brasil.

En el vecino país, el brasileño será procesado por tráfico de drogas, robo, asalto a mano armada, homicidio, asociación criminal, entre otros. Actualmente, cuenta con más de 20 órdenes de arresto.

Abdo Benítez señaló que se hace responsable de la expulsión del presunto narco Marcelo Piloto, al tiempo de afirmar que no quiso tomar más riesgos y esperar el proceso de la Justicia para que se cumpla su extradición.

El mandatario recordó que se logró abortar cuatro intentos de rescate del supuesto jefe narco.

Marcelo Pinheiro alias Marcelo Piloto fue detenido en Encarnación en diciembre del 2017, tras un operativo conjunto entre la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), la Policía Federal de Brasil y DEA de los Estados Unidos.

Antecedentes

Se presume que Marcelo Piloto retomó la jefatura del grupo criminal Comando Vermelho, operando desde el este de Paraguay, donde vivió por cinco años, para luego sentar su base de operaciones en el sur.

Desde allí coordinó el tráfico internacional de drogas, además de proveer de armas y municiones a sus operadores de Río de Janeiro, Brasil, según la investigación en su contra.

El supuesto narco estaba recluido en la Agrupación Especializada desde finales del 2017, hasta la fecha.

Marcelo Pinheiro Veiga tenía dos causas en Paraguay. Una de ellas en Ciudad del Este, Alto Paraná, de la que ya fue sobreseído y la otra causa que es por producción de documentos no auténticos en Encarnación.

Finalmente, fue expulsado a primeras horas de este lunes, en medio de un fuerte dispositivo de seguridad.