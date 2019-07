Mario Abdo dice que acuerdo sobre Itaipú se firmó porque Paraguay se "avivaba"

Visiblemente nervioso, el presidente de la República Mario Abdo Benítez se refirió, al final de un discurso, al acta bilateral firmada por la Itaipú Binacional y el Brasil. Reiteró que la tarifa de consumo de electricidad no sufrirá un aumento, por lo menos por dos años.

Con pequeñas pausas y titubeando, el mandatario habló sobre las negociaciones secretas que realizó el Gobierno con Brasil sobre la compra de energía de la binacional, informó NoticiasPy.

El acuerdo tomó estado público a dos meses de su firma, tras la renuncia forzada de Pedro Ferreira, quien hasta este miércoles era presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y quien se negó a firmar el documento.

"Lo que se hizo como Gobierno, con miras al 2023, en el que va a ser la negociación de Itaipú, es decirle al Brasil: acá hay un Paraguay serio que no necesita migajas de nadie, que nosotros somos serios y cumplimos nuestro compromiso y vamos a hacer respetar nuestro derecho", expresó.

El mandatario justificó que el acuerdo se da ya que la ANDE sacaba ventaja de la energía excedente del Brasil. “Por años Paraguay accedía a ese excedente por encima de lo que correspondía en el contrato”, afirmó.

“Paraguay tiene que ser un país serio, ya no podemos ser un país pillo (avivado). No me quiero sentar a una mesa de negociación con vergüenza, porque yo mismo actúo quitando pequeñas ventajas”, expresó el jefe de Estado.

Además, sostuvo que la tarifa no subirá, por lo menos, por dos años. Sin embargo, reiteró que con las inversión de unos USD 1.200 millones en infraestructura se podrá evitar perdidas y destinar fondo en la tarifa social. "No solamente no vamos a subir, vamos a bajar la tarifa", indicó.

“Por primera vez en la era democrática, hoy está en proceso de licitación de obras que realmente nos van a permitir tener una soberanía energética. De qué soberanía energética podíamos hablar antes de estas inversiones”, refirió.

El embajador paraguayo en Brasil, Hugo Saguier Caballero, fue el que firmó el acuerdo con su par de Brasil, Pedro Miguel da Costa e Silva, el 24 de mayo de este 2019. Saguier ofreció una conferencia de prensa este jueves con el flamante titular de la ANDE, Alcides Jiménez, y el director técnico paraguayo de Itaipú, José Sánchez Tillería.

En sus declaraciones, el representante diplomático aseguró que la suscripción del acta bilateral “es el primer gran triunfo del Paraguay en la negociación con el Brasil” y que también representa un gran paso para las negociaciones del Anexo C del Tratado que será en el 2023.

Con respecto al hermetismo del caso, alegó que ambas partes interesadas estuvieron en conocimiento y que desde marzo iniciaron los trabajos.

A partir de la negativa y posterior renuncia de Pedro Ferreira a su cargo al frente de la empresa estatal, el gerente técnico Fabián Cáceres presentó también su dimisión en respaldo a Ferreira. Mientras que el Sindicato de Trabajadores de la ANDE (Sitrande) afirmó que el acuerdo será un perjuicio para el país debido a que la contratación de potencia se terminará encareciendo en un 70% hasta el 2022, lo que representaría un sobrecosto de USD 250 millones para Paraguay.

La propuesta del lado brasileño se dio porque consideraron que Paraguay pagaba menos por la energía, al comprar más energía adicional a la garantizada debido a sus niveles de contratación. Es decir, resultaba más barato para este lado del río Paraná.

Mientras que la empresa Eletrobras abonaba más debido a que contrataba una mayor cantidad de energía garantizada. Cáceres recordó que la ANDE no participó de esas negociaciones.