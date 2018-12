Mario Abdo asistirá a acto de traspaso de mando de Bolsonaro

El encuentro entre Castiglioni y Fraga tuvo lugar al término de una reunión que mantuvieron el jueves los cancilleres del Mercosur, en Brasilia, sobre el estancamiento del proceso de negociación de un acuerdo de libre comercio entre el bloque sudamericano y la Unión Europea.

Según Hugo Saguier Caballero, viceministro de Relaciones Exteriores, quien también participó del encuentro, la conversación fue una oportunidad para repasar la amplia agenda que tienen el Paraguay y el Brasil, no solo en cuanto a cooperación bilateral, sino también la vinculada a los foros internacionales.

“Hay total sintonía y el propósito de ambos gobiernos de trabajar de cerca”, expresó.

Durante el diálogo que mantuvieron el jueves en Brasilia, el canciller Castiglioni cursó una invitación a su futuro colega para que visite el Paraguay una vez que asuma sus funciones.

Puentes. En otro orden, entre el 19 y el 21 de diciembre tendrá lugar un acto simbólico para dar inicio a la construcción del nuevo puente que los gobiernos del Brasil y Paraguay acordaron llevar adelante sobre el río Paraná, a la altura de Presidente Franco y Foz de Yguazú. Al principio se habló que en este encuentro que será en la línea fronteriza de la Itaipú Binacional, asistiría Bolsonaro. Sin embargo, el vicecanciller Saguier Caballero aclaró que no esto no corresponde hasta tanto Bolsonaro no asuma sus funciones.

Por lo tanto, el acto simbólico de inicio de uno de los dos puentes que ambos países prevén construir con fondos de la Itaipú binacional, esta vez será con la presencia de los presidentes Abdo y Michel Temer.

Aclaró que hay consultas entre ambas cancillerías para enmarcar la fecha del encuentro de los mandatarios, luego de la cumbre del Mercosur, que se llevará a cabo entre el 17 y 18 de diciembre.

El otro puente proyectado se elevará sobre el río Paraguay, entre Carmelo Peralta y Puerto Murtinho.

El costo estimado de cada puente es de 75 millones de dólares, los que, por decisión de ambos países, provendrán de la Itaipú e incluyen las infraestructuras de acceso, explicó esta semana el canciller nacional.