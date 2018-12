Mario Abdo apela al incentivo y no a la coerción para hacer cumplir el SMO

El anuncio de que desde el 1 de enero del próximo año comenzarán a aplicarse multas y tasas en el marco de la Ley de Servicio Militar Obligatorio generó una serie de cuestionamientos por parte de la ciudadanía.

Al respecto, Abdo Benítez dijo que la confusión se dio porque existe un órgano extrapoder como lo es la Defensoría del Pueblo, cuyo titular -Miguel Godoy- también preside el Consejo Nacional de Objeción de Conciencia al Servicio Militar Obligatorio, que también emitió una resolución sobre el tema.

Nota relacionada: Versiones confusas sobre multas para objetores del servicio militar

"Lo que dije siempre es que el Servicio Militar Obligatorio es una ley vigente, y se incorporó en la Constitución del 92 la figura del objetor de conciencia, pero debería ser una excepción, el objetor de conciencia es la excepción", dijo Mario Abdo, según informó el periodista de Última Hora Roberto Santander.

El jefe de Estado agregó que desde el Poder Ejecutivo se buscará trabajar en incentivos para promocionar el cumplimiento de la ley, pero no de una manera coercitiva. Insistió en que se busca generar conciencia, en primer lugar, del cumplimiento de la ley.

"Todo ciudadano debe cumplir la ley en Paraguay, y estamos buscando incentivos para ello. De hecho, tenemos hoy la satisfacción de poder decir que hay mucha participación de jóvenes que se están enrolando para el servicio militar obligatorio. Eso nos pone muy contentos. Consideramos que puede ser una herramienta muy importante para darle capacitación al joven, para que sea una herramienta que nutrir de cultura, conocimiento. Pero no lo vamos a hacer de manera coercitiva", insistió.

Le puede interesar: Servicio militar u objeción de conciencia: ¿Cuánto hay que pagar en cada caso?

Aumentar la capacidad operativa de las FFAA

Abdo Benítez dijo que, si bien la aplicación de la multa está en la ley, no hay una sanción por no abonarla. Agregó, no obstante, que lo recaudado por el pago de multas, será destinado a reforzar la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas, debido a que desde hace años no se destinan recursos a fortalecer esta institución.

"Tenemos años y años de falta de inversión en la capacidad operativa y esa puede ser una herramienta donde se pueda contribuir, donde podemos contribuir todos para fortalecer la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas, que necesita de mayor inversión de manera urgente", aseveró.

También puede leer: Postergan un proyecto y objetores a ley de servicio militar podrían pagar multas

El presidente de la República manifestó que los partidos de oposición tienen la facultad de proponer la derogación de la ley que impone sanciones y multas a los infractores de la Ley del SMO y consideró sano que el tema sea debatido en el Congreso.

"El debate siempre es saludable, lo que tiene que ser es un debate sano. Quien piense diferente tiene todo el derecho del mundo de presentar proyectos de leyes para la derogación. Lo que no me pueden pedir a mí es que viole la Constitución, es una ley vigente", aseguró.