Valmir de Campos, de 54 años, fue tomado de rehén junto con otros cuatro hombres por parte de un grupo de personas camufladas, quienes también tenían armas largas, durante la noche del lunes.

El presidente no quiso adelantar si se trataba del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) porque esperará el informe de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC).

El mandatario participó de un acto en Eusebio Ayala. Allí firmó un acuerdo de cooperación técnica de la República de Taiwán en el proyecto de producción de alevines y cultivo de surubí en Paraguay.

Afirmó que hay voluntad política para seguir fortaleciendo la capacidad operativa, tanto de la FTC, como de la Policía Nacional, para poder acabar con este tipo de ataques. "Será una lucha día a día, cuerpo a cuerpo, sin tregua, sin pausa", agregó.

Hasta la mañana de este martes todavía no estaba confirmado si el ataque fue responsabilidad del EPP. Sería la primera aparición del grupo armado en la era Abdo Benítez, quien está por cumplir sus primeros 100 días de gobierno.

Igualmente, aseguró que el equipo de seguridad obtuvo mayores logros en estos últimos tres meses que en los últimos cinco años, en referencia a la administración de Horacio Cartes.

El presidente se había comprometido a dar con el paradero del suboficial Edelio Morínigo, quien cumplió 1.600 días de secuestro. Por su parte, Félix Urbieta está en cautiverio hace 769 días. Aunque en este último caso, el Ejército de Mariscal López (EML) se adjudicó el hecho.

No teme por su seguridad

En un momento dado, Abdo Benítez fue consultado sobre si teme por su propia seguridad, a lo que respondió, tajantemente, que no. "Dios me puso acá y, cuando quiera, me va a sacar", concluyó.