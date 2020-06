Mario Abdo adelantó que el viernes evaluará si se avanza a la fase 3

“Vamos a evaluar seguramente el viernes con el ministro de Salud (Julio Mazzoleni) de acuerdo a cómo tengamos los números”, adelantó sobre la decisión de avanzar o no a la fase 3.

Remarcó que los albergues están cumpliendo un rol fundamental y es importante rescatar que es creatividad paraguaya. “Es una propuesta nuestra, del Poder Ejecutivo. Ningún otro país tiene los albergues que permiten que los connacionales realicen cuarentena obligatoria. Es una iniciativa que pudo contener la propagación del coronavirus”, expresó el mandatario, tras la inauguración de viviendas en la localidad de Tobatí.

La semana pasada hubo una reunión entre el ministro Mazzoleni y sus pares de Interior, Trabajo, Industria y Comercio y Hacienda para evaluar la situación ante la preocupación del número de contagios de contactos sin nexo. Una de las opciones que estaban barajando era extender por una semana la segunda fase y habilitar algunos departamentos donde se está controlando mejor la situación, como la zona del Chaco.

El presidente mencionó que Paraguay hasta la fecha tiene 11 muertos a raíz de la enfermedad, mientras que el país vecino (por Brasil) está alcanzando 37.000 muertos.

FALTA DE INSUMOS

El mandatario salió al paso de los cuestionamientos porque no se compraron los insumos y dijo que la cuarentena no solamente era para el equipamiento sanitario, sino para evitar la propagación del coronavirus.

“Mucha gente dice que la cuarentena no sirvió porque no llegó la cantidad de insumos que se quiso. La estrategia de la cuarentena no era solo para tener insumos, sino, principalmente, era para generar la conciencia de todos”, remarcó el jefe de Estado.

Sostuvo que las mayores potencias del mundo que tienen un sistema de salud poderoso no aguantaron la propagación del virus. “No hay sistema de salud en el mundo que pueda aguantar la propagación a una velocidad incontrolable”, significó el mandatario.





Presidente dice que Justicia debe investigar y que no haya impunidad

El presidente Mario Abdo Benítez hizo alusión a los procesos viciados de las licitaciones para la compra de insumos y señaló que la Justicia debe investigar y que no haya impunidad para nadie.

“Algunos dicen que la cuarentena no sirvió porque tuvimos problemas en el proceso de compras. Que investigue la Justicia, acá no tiene que haber impunidad para nadie”, sentenció Abdo durante la gira que tuvo ayer en Cordillera.

Hasta el momento, la Fiscalía no imputó a ninguna de las personas que están siendo investigadas dentro del proceso de compra de insumos en el marco de la licitación que benefició dudosamente a las empresas Eurotec e Insumos Médicos, pertenecientes a la familia Ferreira. Tampoco avanza el sumario instruido a los funcionarios de las dependencias de Salud.

En contrapartida, el mandatario de jactó de sus logros como la construcción de dos hospitales de contingencia de 100 camas con mano de obra paraguaya en el marco de la emergencia.