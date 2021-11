Margarita cumplió el sueño de conocer a su padre, tras 44 años

Margarita Rolón informó a Telefuturo que sus primas se comunicaron con ella desde Argentina y le contaron que su papá estaba viviendo ahí. “Él me llamó, no podía hablar de la emoción”, relató la mujer.

Asimismo, mencionó que ambos se quebraron y lloraron y que su papá desea conocerla cuanto antes.

“Me dijo que me buscó mucho también y señaló que no tiene fecha, pero que si es por él, ya no más”, manifestó.

El hombre tuvo una relación con Teresa Benítez, a quien conoció en la ciudad de Vallemí, Departamento de Concepción, y luego se mudaron a la ciudad de Asunción.

"Él estaba en Vallemí cuando mi mamá se embarazó de él, de ahí le llevó a Asunción, en donde vivieron mucho tiempo, después ella le dejó y desde ahí ya no sé nada de él. No llegué ni siquiera a conocerlo; cuando yo nací me crié con mi abuela, mi mamá ya se casó con otro hombre y no tuve más información, sé que se fue a buscarme cuando yo tenía 1 año", había expresado.

Margarita dijo que siempre tuvo la intención de encontrarlo y que nunca tuvo contacto con su familia paterna.