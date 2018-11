Marcelo Piloto pide ser investigado por más crímenes que cometió

El representante del Ministerio Público señaló que es un derecho que la Ley le otorga, por lo que el integrante del Comando Vermelho está haciendo uso de ello.

Con respecto al criterio de oportunidad que había pedido a la jueza Claudia Scappini, explicó que la expectativa de pena por la producción de documentos no auténticos es de no más de 10 años. Considerando que tiene una condena más alta en el Brasil, sostuvo que tenerlo preso en Paraguay “pierde relevancia penal”, porque tiene crímenes más graves en otro país.

El abogado de Marcelo Piloto, Christian Colmán, informó que su propio cliente pidió hacer uso de la palabra y recusó al fiscal Díaz. “No estaba conforme con el trabajo de la Fiscalía”, agregó.

Consideró que no se realizaron en forma diligencias investigativas como corresponde. Para el letrado, no hay diferencias entre estar en la cárcel en Paraguay o en Brasil, sino que lo que molestó a Marcelo Piloto fue que “que no den pelota a un hecho cometido en el país” y lo dejen ir al país vecino.

La audiencia preliminar de este viernes fue suspendida a causa de la recusación. La Cámara de Apelaciones y la Fiscalía General del Estado tienen que estudiar el pedido contra la jueza Scappini y el fiscal Díaz, específicamente.