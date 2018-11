Marcelo Piloto debía casarse este sábado

La defensa de la brasileña fue quien remitió el pedido al Juzgado para que autorice su traslado hasta el lugar de reclusión del narcotraficante, para la ceremonia, ya que ella se encontraba recluida en el Centro Penitenciario de Mujeres Casa del Buen Pastor.

El argumento para que la boda se realice este sábado a las 10.00 fue que era el único horario que lograron conseguir en la agenda de la jueza del Registro Civil que iba a celebrar la unión.

Lea más: Marcelo Piloto mata a una mujer en la Agrupación Especializada

En contacto con NoticiasPy, la jueza Lici Sánchez aclaró que no se opuso a la realización del matrimonio, pero tuvo que rechazarlo por seguridad. “No es el tiempo oportuno y no están dadas las condiciones para un traslado de un centro penitenciario a otro”, refirió a la 1020 AM.

"Todo el operativo hace que haya un movimiento de alta seguridad donde otras personas están privadas de su libertad, cuyas garantías y seguridad están a cargo del Estado paraguayo", manifestó la jueza.

Expresó que el proceso que está manejando es grave, ya que se investiga al grupo criminal Comando Vermelho, y ambos presos están imputados por el mismo caso, por lo tanto, la celebración solo podría realizarse cuando ya no exista peligro de fuga.

Marcelo Piloto asesinó este sábado a una mujer de 18 años dentro de la Agrupación Especializada. La víctima ingresó como visita del recluido a las 12.35 y del crimen se percató un oficial de la Policía a las 13.50, según el reporte de la Comisaría 4° Metropolitana.

Cuando el caso tomó conocimiento público se generó mucha confusión ya que, en principio, se manejaba la información de que la asesinada era su novia, lo cual se descartó horas después.