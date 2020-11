Marcel Rodríguez, actor paraguayo que destaca a nivel internacional

Hace poco, el actor Marcel Rodríguez (36), un asunceno radicado en Berlín, alcanzó notoriedad en el público local gracias a su participación en una serie internacional titulada Dignidad, cuya emisión se inició el 13 de noviembre último a través de Amazon Prime Video.

Marcel empezó su carrera en Hamburgo a la edad de 16 años, para seguidamente especializarse en Zurich.

Actuó en varios teatros de Alemania, hasta que se decantó por el área audiovisual, se hizo de agencia y empezó en cortometrajes, para luego tener participaciones en algunos largometrajes alemanes.

Llegó a Dignidad a través de audiciones. “Primero pasé por un e-casting (electronic casting, en el cual se graban escenas específicas), luego pasé a un cásting presencial, quedé, y rápidamente me trasladé a Chile para el rodaje. Estuve tres meses y medio allí. Las primeras semanas se grabó en Parral y luego en Santiago”, detalla Rodríguez.

Acerca de la grabación resalta que fue muy interesante en Parral. “Ahí partimos con el proyecto. El lugar es misterioso, tiene un pasado muy oscuro. Es un trozo de historia chileno-alemana, que ayudó bastante a encontrar un cierto tipo de tono, para la producción entera, la cual influyó en un cierto estado de ánimo, que empujó a los personajes a encontrar lo que luego contamos en la serie”, dijo.

Para el artista fue un “orgullo” participar de una producción que contó con un elenco y equipo “maravillosos”, según su apreciación.

Considera que los chilenos son capaces de contar historias muy buenas de impacto internacional. “Humanas, que pueden conectar con cualquier tipo de público”, agrega y destaca que fue una gran ventaja contar con la participación de la productora Story House Pictures de Alemania, sumada a Invercine & Wood, de Chile.

“Ayudó mucho también que actores alemanes participen de la producción, ya que este suceso fue un enclave, una secta alemana que se creó y tenía casi 50 años de impunidad. Tenían un vínculo siniestro con la dictadura, hubo abusos de niños, torturas, tráfico de armas, situaciones muy densas”, explica el actor.

Rodríguez desempeñó el rol del abogado Leo Ramírez en este thriller compuesto por ocho capítulos. Dicho profesional tuvo la peligrosa tarea de investigar y litigar contra esta colonia y derribar al líder, Paul Schäfer.

Acerca de la serie rescata, además de la historia, su estética. “Se habla poco, pero se siente mucho. No solamente se aprende algo sobre este pasado latinoamericano, sino que ofrece entretenimiento. Es importante contar esta historia intercontinental, para generar conciencia, y que estas cosas no vuelvan a ocurrir, y no caigan en el olvido, que la sociedad evolucione”, reflexiona.

COMBINAR DOS MUNDOS. Marcel Rodríguez, de madre alemana y padre paraguayo, siente que tiene en su sangre dos mundos. El actor que lleva ambas nacionalidades confiesa que con esta producción pudo combinar esos mundos. “Pude fusionar mi origen latino con mi ascendencia alemana”, enfatiza.

“Mi personaje requería un acento neutral, a pesar de ser chileno, y siendo paraguayo, pude lograrlo. En el set teníamos alemán y castellano como idiomas de trabajo, pero se hablaba inglés también, lo que le daba un toque internacional”, recuerda.

A Marcel también le gustó la diversidad con la que se trabajó, así como una “fuerza iberoamericana”, la cual también observó en otras producciones chilenas como No, o Neruda, en la que actores no chilenos tuvieron importante protagonismo.

“Con mi perfil de dos nacionalidades siento una ventaja, puedo trabajar en Latinoamérica o Europa, sin que la nacionalidad sea un factor determinante. Siempre hay historias que contar con un cierto perfil y es maravilloso que existan coproducciones que lo permitan”, analiza.

CORONAVIRUS. El actor, como todos, también se vio afectado por la cuarentena debido a la pandemia, sin embargo se siente optimista y no pierde la fe.

“Hay que tener paciencia y fe. A la industria audiovisual le tocó muy fuerte, pero no creo que este sea mi último trabajo”, confía y dice estar abierto a trabajar en Paraguay.