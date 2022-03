Marc y Nadia son tendencia en redes

En una de las fotos se ve a la joven de 22 años tomada de la mano del afamado artista internacional, ex esposo de la también estrella latina Jennifer López. En otra imagen se los ve a ambos de espalda. En las fotografías están acompañados de dos hombres, al parecer guardias de seguridad.

En las imágenes, que recorren las diferentes plataformas digitales, la paraguaya estuvo ataviada con un look sport elegante, luciendo un vestido largo de color verde olivo en el que se distinguía un profundo escote que lo combinó con una chaqueta de cuero, tacones, el cabello completamente recogido y un maquillaje al estilo natural. Al parecer, las instantáneas fueron capturadas por un ciudadano mexicano; lugar donde hace mucho tiempo Nadia reside.

¿Proyecto en puerta? Las publicaciones dieron de qué hablar, ya que el hecho tomó notoriedad principalmente en Twitter, haciendo tendencia a ambos. Muchos de los seguidores incluso especulan sobre una relación amorosa entre la compatriota y el artista, mientras que otros seguidores también presumen que podría haber una producción en puerta, tanto de un audiovisual como de una canción.

Última Hora trató de contactar con Nadia Ferreira, pero no obtuvo respuestas y desde su entorno no quisieron dar detalles alegando no tener autorización. “No puedo dar ninguna información por el momento, ya más adelante con mil gusto gracias”, dijo Ludy Ferreira, madre de la Miss Universo Paraguay.

Los seguidores tanto de la virreina como del cantante esperan que muy pronto sus ídolos sorprendan con el anuncio.