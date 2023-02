Mano de obra nueva para intentar estabilizarse

No solo en el orden táctico, sino más bien en la propia respuesta física, donde ha tenido un pronunciado bajón y que incluso fue una de las razones de la destitución de Arce; a esto se le suma la presión de su propia hinchada, que busca respuestas firmes ya no aceptando los picos discontinuos en el funcionamiento. El nuevo entrenador es DT–sicólogo y habría que ver qué diagnóstico encuentra en el aspecto emocional que los propios jugadores dejan traslucir en triunfos y derrotas. De aquí en adelante, el periodo que se viene necesita de “una revolución” que conlleve a una idea concreta de lo que pretende lograr. Angustiante

Luego de una aceptable primera fase en el Sudamericano Sub 20, la Albirroja decayó numéricamente y corre el riesgo de quedar fuera del Mundial de Indonesia. Hoy se define todo, Uruguay–Brasil peleando por el título y por el último cupo lidian Paraguay y Venezuela. De vencer nuestra representación y que la Vinotinto no gane, otorgará el boleto tan anhelado a la escuadra dirigida por Aldo Bobadilla, que pese a exponer buen dominio y ataque constante carece de definición, por eso lo ubica en esta instancia.

Estos cotejos serán en simultáneo, arrancando a las 18:00, mientras que la lucha por la corona será a las 20:30. El hoy denominado Sub 20, anteriormente conocido como Juventud de América, con límite hasta 19 años de edad, tiene a Brasil como el más laureado con 11 conquistas, Uruguay 8 y Argentina 5 (tempraneramente eliminada y duramente criticada en esta edición). Los celestes que hoy pelean por el cetro lograron un tricampeonato inolvidable en el arranque de este evento, en los años 1954, 1958 y 1964. Su oponente de turno comenzó con su primer halago recién en 1974, teniendo su momento de esplendor con el tetra: 1988, 1991, 1992 y 1995. El último campeón es Ecuador y si pregunta por Paraguay, el único fue en 1971 en nuestro país. Los que hasta ahora no saborearon el trofeo son Chile, Venezuela, Perú y Bolivia. Apunta a setiembre

Las clasificatorias para el 2026 aún no tienen calendario oficial y todo parece presumir que de junio que estaba marcado en principio pasaría para setiembre, en fechas corridas entre ese mes y noviembre, pudiéndose jugar ocho hasta cerrar el año. Esa es la idea que cuenta con mayor aprobación de las federaciones de la Conmebol, de tal manera a encontrar una puerta más accesible a la petición de los jugadores que militan en el exterior y que deben estar al servicio de su Selección Nacional.

En tanto, Paraguay – Chile acordaron un amistoso a disputarse el próximo mes entre el 24 y 28 de marzo en tierras trasandinas. El mismo Barros Schelotto se encargó de mencionar que el viernes 3 se conocerá la lista de elegidos, que contará incluso con futbolistas que hoy cierran su gestión en el Sudamericano Sub 20. Chile, bajo la batuta del ex técnico de Paraguay Eduardo Berizzo, intenta la renovación del plantel indicando que fue muy importante la serie de amistosos que realizó para contar con una idea más clara de lo que dispone. No se descarta que para estos rivales que se enfrentan, Chile y Paraguay, el segundo encuentro para ambos sea contra otras selecciones sudamericanas. Premios The Best

La FIFA dio a conocer los finalistas del premio The Best, que tendrá al ganador el próximo 27 de febrero. Lionel Messi y Mbappé del PSG y Benzema del Real Madrid están en la lucha, donde se presume que el argentino, de una descollante actuación que terminó con la Copa del Mundo en la mano, sea el elegido y que de lograrlo será por sobrados méritos. El polaco Robert Lewandowski, hoy en Barcelona, es el actual poseedor de este galardón, que junto al Balón de Oro conforman en el aspecto individual la distinción más valiosa que pueda recibir futbolista alguno.

Solo dos foráneos

La Confederación Brasileña de Fútbol sacó un comunicado desmintiendo que Carlo Ancelotti sea el nuevo seleccionador tras el alejamiento de Tite, aunque el italiano de 63 años dejó entrever que no tendría problemas en que a mediados de año deje el Real Madrid para asumir al frente de la poderosa selección brasileña.

La información impactó cuando se dio a conocer que ya había un vínculo de partes, CBF–Ancelotti, y ahora es cuestión de esperar. Consignemos que solamente dos técnicos extranjeros dirigieron a Brasil en toda su historia: El portugués Joreca en 1944 para dos confrontaciones y el argentino Filipo Nuñez en 1965, en uno solo, logrando ambos victorias con la Verdeamarela. La información del nuevo orientador foráneo para Brasil sacudió el mundo pelotero como, había acontecido cuando años atrás surgió la probabilidad de Guardiola.