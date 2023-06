¡Mano dura la solución!

Nací en los setenta. Soy de la generación de la mano dura, de “en esta casa se vive bajo mis reglas y si no te gustan te vas”. Cursé la infancia y la adolescencia bajo la sombra alargada y tenebrosa de un cinto, un tiempo sencillo en el que toda discusión era breve y concluía con un cachetazo y a la cama; o con las ropas en una bolsa de plástico y a la calle, a buscar refugio en la casa de la abuela.

El debate era innecesario. No había que argumentar posiciones, buscar acuerdos o hacer concesiones. Una sola voluntad se imponía y una visión del mundo y de la vida. Todo lo que fuera distinto se borraba con un grito o con la debida corrección física. Y ahora soy un hombre de bien, ¿lo soy? ¿Lo somos?

A mi generación le fascina recordar esa infancia espartana y proyectar desde ella las soluciones para este mundo infinitamente más complejo y díscolo. Mano dura. Recuperar el respeto a nuestros mayores. Aceptar su palabra sacra. La autoridad, la disciplina. Volver a hacer grande la patria.

¿Hicimos una patria grande? ¿La hicieron nuestros padres?

Cuando yo era niño, los sacerdotes supremos de la disciplina, los coroneles y los generales, vivían en unas mansiones que no tenían la menor relación con sus salarios, pero a nuestros padres no se les ocurría discutir esa particularidad, salvo a unos pocos que terminaban presos o exiliados por no respetar a sus mayores. La gente se desplazaba en unos vehículos cuyos precios dejaban en claro que les fueron arrebatados a sus propietarios originales a punta de pistola. Nadie se ruborizaba por ello, ni siquiera cuando la situación se tornó aún más explícita con la expedición de una cédula marrón para identificarlos.

Cuando cayó la dictadura yo terminaba la secundaria. Ingresé a la facultad en el primer aniversario del golpe; al siguiente ya estaba aporreando las teclas de una vetusta máquina de escribir en la redacción de un diario. Y fue entonces, agotando los archivos de aburridas instituciones públicas como Hacienda, el Banco Central, la Secretaría Técnica de Planificación o Educación, cuando empecé a descubrir, a partir de los datos oficiales, el país que la generación de mis padres había construido. Una de las naciones más pobres y atrasadas de América Latina. Todo aquello de lo que se ufanaban los adultos de mi infancia era mentira.

Ningún otro país de la región invirtió tan poco en infraestructura ni tenía una cobertura tan pobre en salud pública y educación. Los pocos sociólogos a los que les habían permitido publicar alguna cosa advertían ya que la migración masiva del campo a la ciudad sin la generación de empleos (la industria apenas había despegado y el comercio estaba atado a los vaivenes económicos de Brasil y Argentina) terminaría consolidando una enorme población marginal que dispararía las tasas de la delincuencia urbana.

El país que nos dejaron nuestros padres no era el paraíso espartano. Era una bomba de tiempo. El poder político heredó del régimen todos los vicios. La corrupción administrada de manera unipersonal por el dictador se democratizó con el reparto entre los diferentes caudillos. El Estado se infló como un globo aerostático y se llenó de parientes, amigos y correligionarios varios.

Los peores pronósticos demográficos se cumplieron. Más de la mitad de la población vive en las ciudades y la franja más pobre se concentra en el Departamento Central. La cobertura de la educación pública se amplió, pero a costa de una pérdida brutal de calidad. Los resultados son catastróficos.

La generación de la mano dura, la mía, tomó la bomba de tiempo de nuestros padres y la hizo estallar. El 90 por ciento de quienes cometen delitos urbanos tienen menos de 25 años. Son nuestros hijos. La mayoría de ellos son adictos que roban para pagarse la siguiente dosis. La violencia es el lenguaje que aprendieron en las calles, el único que conocen.

¿Y qué hacemos nosotros? Pedimos volver al cinto, al respeto impuesto con la mano dura… ¡Garrote la solución!

Y volveremos a ser la patria de nuestros padres y nuestros abuelos… una patria intolerante y pobre.

Medio siglo y no aprendimos nada.