Manifiestan posiciones dispares respecto al bicicleteo de deuda

En el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para el 2020, presentado por el Poder Ejecutivo al Congreso el viernes, el fisco prevé destinar al bicicleteo un 67,5% de los recursos que serán captados mediante la emisión de bonos. En los años anteriores, solo el 50% del dinero proveniente de los bonos fueron para el repago de deuda vieja.

“No es recomendable, aun cuando el nivel de endeudamiento del Paraguay, con relación al Producto Interno Bruto (PIB), es uno de los más bajos de la región. En este caso, lo que se tiene que observar es la capacidad de pago (de la deuda) en relación con los niveles de presupuesto y la recaudación a través de los diferentes mecanismos”, dijo Ramírez.

En ese sentido, cuestionó que el monto del proyecto de PGN para el 2020 asciende a USD 13.403 millones, mientras que el nivel de recaudación de impuestos, previsto en el documento, es apenas de unos USD 4.338 millones. “Hay una diferencia de casi USD 10.000 millones que tiene que ser cubierto con otros ingresos, como los de la hidroeléctrica, emisión de bonos y otros endeudamientos”, agregó.

Para Insfrán, recurrir al bicicleteo en busca de mejorar las tasas de la deuda de Paraguay es conveniente para el país, ya que el monto global del pasivo de Paraguay, con relación al PIB, sigue siendo considerablemente bajo.

“En general, el monto global de la deuda paraguaya es razonable y no está dentro de límites preocupantes. Siempre y cuando esa refinanciación de deuda se haga en mejores condiciones, a mí no me preocuparía, de hecho, es un monto muy poco lo que se está refinanciando en comparación a la deuda total del país”, expresó.

Por su parte, Peña coincidió con Insfrán respecto al bajo nivel de endeudamiento de Paraguay, y también manifestó su apoyo a la aplicación del bicicleteo en busca de una mejor gestión de los compromisos asumidos por el Estado. “No se puede asimilar a un país con lo que hace una persona o una empresa, porque una empresa hace una inversión y espera que su negocio pague esa deuda; un Estado no tiene ciclo de vida, nunca muere; sino que va generando infraestructura para la siguiente gestión. La deuda de los países nunca desaparece, lo que hace un Estado es buscar mejores condiciones de su deuda, donde el dato relevante es la tasa de interés”, agregó.

Para el 2020, Hacienda prevé emitir bonos por USD 547 millones, tanto a nivel local como afuera, de los cuales, el 67,5% (USD 369 millones) se utilizará para repagar deuda, mientras que solo un 24% (USD 131 millones) irá a inversión. El endeudamiento total previsto es de USD 1.551 millones; USD 250 millones más de lo aprobado para el 2019.

En este caso, se tiene que mirar la capacidad de pago (de la deuda) en relación con los niveles de presupuesto y la recaudación.Siempre y cuando esa refinanciación de la deuda pública se haga en mejores condiciones, a mí no me preocuparía.La deuda de los países nunca desaparece, lo que hace un Estado es buscar mejores condiciones, donde lo relevante es la tasa.