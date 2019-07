Manifestación de trabajadores de Cínicas se traslada frente a Hacienda

“Este es el quinto día de huelga y no recibimos ninguna respuesta favorable de las autoridades. Este es un hospital escuela, estamos desabastecidos, no hay reactivos, falta personal y en este Gobierno son unos insensibles. La salud no les interesa”, sentenció una de las trabajadoras.

La mujer explicó que vienen trabajando desde el 2012 con un presupuesto desfasado, ya que actualmente se triplicaron los pacientes y la infraestructura del hospital cambió.

Los trabajadores piden una ampliación de G. 92.000 millones, de modo a paliar el déficit presupuestario de este año, y para que se puedan habilitar más camas e insumos.

Por su parte, Elina Armoa, otra de las manifestantes, comentó que las cirugías de trasplantes están resentidas, ya que no se realiza ninguna intervención por falta de insumos.

El pasado lunes, el Sindicato de Trabajadores del Hospital de Clínicas (Sitahc) se declaró en huelga general, sin embargo, anunciaron que esto no representará un corte de todos los servicios en el hospital.

Se garantiza la atención en las áreas imprescindibles, como urgencias, terapia, ginecología, obstetricia y las salas de internados. No obstante, las cirugías programadas se pasarán a otras fechas.

Durante el transcurso de este viernes, representantes del sindicato se reúnen con autoridades de Hacienda en busca de una respuesta a la problemática.

En los primeros cuatro días de huelga, los trabajadores del centro asistencial llevaron adelante cierres intermitentes de media calzada de la avenida Mariscal López, frente al centro asistencial, específicamente, sobre el carril con dirección a Asunción.