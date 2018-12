Manifestación obstaculiza trabajos de pavimentación en Canindeyú

Los manifestantes que están apostados con carpas en el lugar desde la madrugada del miércoles pasado piden la construcción de 50 cuadras de pavimento asfáltico en el casco urbano de Ypejhú.

Exigen que inmediatamente se inicien los trabajos, ya que el cerro de donde se extraen las piedras está en la mencionada ciudad, y según la concejala Roalda Garrido, una de las cabezas de la medida de fuerza, deben ser beneficiados con el asfalto.

Ypejhú. Tecnoedil sa.jpeg Manifestantes están apostados en carpa desde hace tres días, en el acceso de la cantera de Ypejhú. Elías Cabral.

“Me cierran las instalaciones de mi planta, no puedo sacar las piedras para hacer las bases, ellos piden 50 cuadras y la empresa no tiene por qué construir si no se le va a pagar; nosotros vamos a proponer, pero el Ministerio (Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones) tiene su burocracia para obtener la fuente de financiación”, refirió el ingeniero Gerardo Buongermini, encargado de la empresa.

También precisó que, a modo de resarcimiento por los daños medioambientales, los manifestantes presionan para que se realice el asfaltado de las calles de la ciudad.

Aclaró que se realizaron los estudios de impacto como corresponde, la instalación de sistemas de agua potable, la provisión de implementos agrícolas y otros aportes a comunidades indígenas afectadas por el tramo de 82 kilómetros de capa asfáltica del tramo que irá de Ypejhú a Curuguaty.

De esta forma, a tan solo seis kilómetros para la conclusión de la obra, la empresa constructora solo puede realizar trabajos menores, a la espera de que surja alguna solución para la situación.