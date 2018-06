Manifestación a favor de Fernando Lugo por excluir a ex presidentes

“No es poca cosa lo que hizo el presidente del Congreso. Yo no soy Luguista, no es santo de mi devoción, pero me gusta que le puso los puntos a las íes por primera vez”, señaló Paraguayo Cubas, quién acudió hasta el lugar.

Mediante las resoluciones 2.102 y 2.103, Lugo dispuso que Rodolfo Friedmann y Mirta Gusinky juren, en vista de que la Constitución Nacional impide tanto a Cartes como a Duarte Frutos desempeñar el cargo de senadores activos.

Lea más: Lugo convoca a Rodolfo Friedmann y Mirta Gusinky para juramento

La posición en relación con el actual primer mandatario ya había sido adelantada, pero con el documento se confirmó que tampoco el ex presidente de la República Nicanor Duarte Frutos fue llamado para jurar.

De esta manera, Lugo hizo la aclaratoria de la convocatoria que realizó el pasado 18 de junio a todos los candidatos electos y proclamados por el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) para que presten juramento como legisladores activos de la Nación.

A raíz de ello, simpatizantes de Duarte Frutos, del Movimiento Progresista Colorado, se pronunciaron frente a la sede del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) en contra de la decisión del titular del Congreso de no convocar al ex presidente de la República para jurar como senador activo.

Duarte Frutos adelantó que recurrirá a un amparo judicial para rever la resolución, así como también acciones penales contra Fernando Lugo, por desacato de una sentencia judicial y usurpación de funciones.

Nota relacionada: Nicanor rechaza resolución y adelanta acción penal contra Lugo