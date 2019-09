Mandioqueros levantan bloqueo de ruta tras comenzar diálogo con Friedmann

Finalmente ayer a la mañana se reunieron, pero la reunión quedó en cuarto intermedio y se estudiará el tema de la compensación por cada kilo de mandioca a los más de 10.000 productores censados de San Pedro, cuyos documentos ya están desde hace dos meses en el MAG, según los campesinos.

Friedmann refirió en oportunidad de visitar a los productores de mandioca que hubo un malentendido y que el Gobierno cumplió con ellos, y que se estaba pagando a los productores; sin embargo, los campesinos desmintieron eso.

“El ministro no maneja las tratativas que tuvimos con el anterior y sus asistentes aparentemente no le pusieron al tanto; los que están cobrando son los que tienen tique y tienen trato con las empresas que compran las mandioca; nosotros no tenemos ningún trato con empresas, sino con el Gobierno”, destacó Elvio Benítez, representante de los productores.

Agregó que habían presentado hace dos meses todos los documentos y censos realizados con técnicos en las fincas de 10.000 productores; y que todavía no habían cobrado nada, siendo que hay compromiso de pago y que el ministro del ramo se había ratificado en eso.

Unos 2.000 mandioqueros habían decidido manifestarse con mayor fuerza y énfasis, al no tener la certeza de que el titular de la cartera agrícola iría junto a ellos, y por eso anteayer bloquearon la ruta.

Los productores de mandioca exigían además que se declare emergencia agrícola en este departamento, argumentando que gran parte del sector fue afectado por inundaciones hace meses, posteriormente por sequía y actualmente por grandes focos de incendios.