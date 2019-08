E l repertorio del cancionero popular paraguayo abundan las canciones a las madres. Casi no hay autores y compositores que, en algún momento de sus vidas no les haya dedicado unos versos y una canción a las mujeres que les permitieron sentir en su piel, por primera vez, la tibia caricia del sol.

En cambio rastrear obras dedicadas a la mamá de la mamá o del papá -la abuela-, sin embargo, es una tarea de difícil final feliz. De seguro hay, pero ninguna ha cobrado notoriedad hasta ser parte de la memoria colectiva.

En los últimos años, sin embargo, como llenando el vacío temático, ha aparecido en el escenario musical una canción pegadiza que tiene la virtud de emocionar vivamente a quienes la escuchan: Se llama Mamama.

El término es un tanto extraño en el habla paraguaya. Sin embargo, en algunos lugares del país se escucha con relativa frecuencia esa palabra o al menos se la conoce. El agregado de la sílaba ma a mamá da la idea de alguien que está más allá de la idea del vocablo casi universal que es mamá. Y es así: Nombra a la abuela.

Su autor es el joven cantautor Néstor Ló (López) –nacido el 4 de agosto de 1988 en Asunción–, quien cuenta que de niño era un enfermo de música por lo mucho que le gustaba esa expresión del arte. “En mi casa, papá escuchaba música paraguaya y música del mundo. Yo tenía el oído pendiente de cuanto sonaba. Por eso, cuando encontré en un rincón una vieja guitarra abandonada que había pertenecido a mi abuelo y la mandé reparar, era como natural que la empezara a tocar”, rememora.

Cuando su inclinación a la música era indudable, entró a formar parte de diversos grupos. De ellos y en ellos bebió los sonidos del rock, la salsa, los boleros, el funk y otros ritmos.

“Si yo no hubiera contado con esa herencia no me lanzaba a los leones para componer mis obras que toman aquello para darles un sabor muy especial al mismo tiempo que recojo y utilizo el legado de nuestras raíces musicales. Vi que la música paraguaya está en peligro de extinción porque a los jóvenes no les gusta. Miré a los mayores –Juan Cancio Barreto, Pérez-Peralta, Juan Carlos Oviedo y los hermanos Acuña, Marquito de Brix y otros– y vi que no encontraba con qué identificarme. Mi búsqueda fue larga, pero creo haber encontrado mi propia voz, el cauce de mi creación”, cuenta.

La abuela materna

Como parte de su proceso de indagación llegaron sus hallazgos plasmados en 11 composiciones del disco de Néstor Ló y Los caminantes, del 2017.

“Una de las obras de la grabación es la polca Mamama. Así llamábamos cariñosamente a nuestra abuela materna Nelly Oviedo Escobar. Era de Caballero pueblo y vino a vivir con nosotros en Asunción. Mientras nuestros padres trabajaban, los niños nos criamos con ella. Por eso recuerdo las largas conversaciones que teníamos, el sabor único de su comida y, sobre todo cuando con ella y mis padres íbamos a su valle, Caballero. Desde que mi abuelo murió, ella vistió luto eterno como digo en la canción.”

“Su creación me llevó tres años, más o menos. La terminé en el 2016. Cuando eso hacía ya como diez años que mamama había fallecido. Yo quería que mi obra estuviera a la altura de ella. Por eso tardé. La probaba cantando en rueda de amigos y les gustaba. Acabó cuando un día lloré a mares, todo lo que no había llorado por ella y supe así que la canción estaba lista. La cantamos en el programa televisivo Terere jere de Los Ojeda y cuando en el 2017 viajaba con el grupo a Rusia la canción se volvió viral”, termina de contar Néstor Ló.