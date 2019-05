La actividad iniciará a las 14.00 en la Plaza Italia, situada en 15 de Agosto y Avenida Ygatimí, y se extenderá hasta cerca de la medianoche. El acceso es libre y gratuito.

La presidenta de la organización en Paraguay, Cynthia Farina, mencionó a Última Hora que tocarán más de una decena de grupos nacionales, y que además se regalarán 1.000 plantines de cannabis para el uso medicinal, a las familias que la necesiten.

“Son muchísimas bandas las que se van a sumar en este evento, ya son más de 15 los que sumaron a la causa. La idea es alzar nuestra voz y homenajear sobre todo a las madres luchadoras y a las familias que tienen un hijo con diferentes enfermedades”, señaló.

Las bandas y los artistas que confirmaron que actuarán en la gran serenata son Los Tempranos, Mismaella, Bizarrasong, Purahei Soul, Marce Soler, Karma, Repi Guaraní, Doctor Ayala, La de Roberto, Funkchula, Nhandeizha, Kitapena, y Luisonz.

A la lista de grupos nacionales se suma uno internacional, Locoleste, de Brasil. Y según Farina, Salamandra también confirmó su participación en el evento. “Se van sumando más, hasta hace un momento yo seguía recibiendo peticiones para tener un espacio para tocar”, añadió.

En cuanto a los 1.000 plantines de cannabis, Farina dijo que va a ser como la cereza del postre en el gran festival. “Vamos a regalar a las madres y a las familias que necesitan de su cultivo para paliar la enfermedad de algún familiar”, explicó.

La organización consiguió llevar adelante esta acción mediante autorización del Ministerio Público, a través de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico de Luque.

Al mismo tiempo, se realizará una gran feria en la Plaza Italia, cuya organización está encabezada por el Centro Cultural La Chispa.

Entre las actuaciones de los músicos también se llevará a cabo charlas de médicos y abogados especialistas sobre el uso medicinal de la marihuana. Asimismo, está prevista la lectura de un manifiesto de Mamá Cultiva Paraguay dirigida a las autoridades.

Farina manifestó que piden la inmediata implementación de la Ley 6.007 que crea el Programa Nacional para el Estudio y la Investigación Médica y Científica del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus Derivados, específicamente, del artículo 2 inciso c, que habla de la garantía al acceso gratuito al aceite a toda persona que se incorpore al programa, en las condiciones que establezca la reglamentación.

“Hasta el momento no se está cumpliendo, no hay un registro nacional en el cual las personas puedan inscribirse, no hay laboratorios públicos que se acerquen a las familias que necesitan. Por eso, exigimos que se implemente y que haya presupuesto para poder cumplir con lo que está establecido en el artículo 2”, concluyó.