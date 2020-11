Maidana asegura que el proyecto de pérdida de investidura no será aprobado

El diputado de Honor Colorado, Derlis Maidana, anunció que el proyecto que reglamenta la pérdida de investidura será estudiado la próxima semana en la Comisión de Asuntos Constitucionales, que preside, pero adelantó que la tendencia es no aprobar el texto que provino del Senado.

Indicó que sería modificado o rechazado, debido a que no establece cuál es la mayoría que puede decidir la destitución del legislador.

Señaló que con ello se subentiende que debe ser aplicado el artículo 185 de la Constitución Nacional, que habla de una mayoría simple.

El presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana, adelantó igualmente que en su opinión no es el momento de modificar las reglas, al menos en este periodo legislativo. “En algún momento pensábamos modificar el reglamento, pero creemos que no es el momento, que estamos bien con la necesidad de 2/3 para que algún colega nuestro, diputado, pueda perder la investidura, por mayoría simple. Creemos que no es oportuno esto hoy”, indicó.

El Senado aprobó el 14 de octubre el proyecto que reglamenta el artículo 201 de la Constitución Nacional, sobre la pérdida de investidura y aguarda la decisión de la Cámara Baja para tratar todos los pedidos de destitución que tiene pendientes, entre ellos Javier Zacarías Irún, Rodolfo Friedmann, Sergio Godoy, Sixto Pereira.

El texto establece que se necesita la firma de un tercio de los legisladores para la presentación del pedido de pérdida de investidura, y no fue modificado el voto de una mayoría simple para aprobar la destitución, lo que fue considerado como un autoblindaje. Se establece un procedimiento con plazos para cada etapa.

Por su parte, el senador por Frente Guasu, Hugo Richer, manifestó que así como están las cosas en la Cámara de Senadores, es “peligroso” tratar los pedidos de pérdidas de investidura.

Sostuvo que había un cierto acuerdo sobre este punto, que ahora se perdió, y se volvió en un todos contra todos.

En la Cámara Alta hay disconformidad con relación a los proyectos de pérdidas de investidura que se están impulsando como una especie de pulseada ideológica.

El legislador sostuvo que se perdió la seriedad en el tema, y que desapareció la razón de ser del artículo 201 de la Constitución Nacional.