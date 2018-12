MAG abre mesa para dialogar con sectores campesinos

El ministro del MAG, Denis Lichi, explicó que esta instancia servirá para delinear las políticas públicas dirigidas a este sector, junto con los propios protagonistas.

El denominado Primer Encuentro de Organizaciones tiene por objetivo conformar una mesa de trabajo para consensuar políticas públicas acordes a las necesidades de los diferentes sectores, de acuerdo con sus propias visiones.

La primera reunión se realizará mañana desde las 7.00, en la Quinta Ykua Sati (Mayor Perenciollo Merlo 2150 casi Dr. Bestard, Asunción). También están invitados representantes de organizaciones juveniles, de mujeres, indígenas y otros sectores de las sociedad, detalló el secretario de Estado.

“Muchas veces el error ocurre cuando se lanza un plan desde cuatro paredes, no está convalidado, no es aceptado o simplemente no es lo que necesita ese sector tan vulnerable de la sociedad. Es por ello que el Gobierno se ha propuesto escucharles”, dijo el funcionario.

Lichi sostuvo que la actividad será inédita ya que el Gobierno trabajará conjuntamente con las organizaciones buscando obtener una política pública aprobada por los sectores campesinos, publicó la agencia IP Paraguay.

Abordaje. Los temas que se tratarán en el primer encuentro son: la problemática de la tierra, viviendas, la calidad y cantidad de la producción agropecuaria, seguridad alimentaria, cantidad de mercados, educación, salud, agua, puentes, caminos, seguridad ciudadana, empleo, entre otros, citó el secretario de Estado.

Dijo además que, en el futuro, estos encuentros servirán para ir evaluando los avances y los resultados una vez que se llegue a esa instancia.