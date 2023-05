Madres denuncian deplorable estado de la escuela Blas Garay

En ese sentido, una madre indicó que buscaron respuestas ante varias direcciones del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) sobre la situación de la Asociación de Cooperación Escolar (ACE) de la institución, ya que no brinda respuestas, como tampoco la Dirección de la institución.

Asimismo, señaló que la escuela se está cayendo y hay grados que tienen kupi'i y problemas de parte eléctrica, además de la muralla que se está por caer.

Otra de las madres manifestó que los pabellones están agrietados y que en el grado de su hija cayó una de las tejas, por lo que se inhabilitó la mitad de la clase.

https://twitter.com/npyoficial/status/1663166823431569408 Deplorable estado de la Escuela Blas Garay de Asunción



♦ Varias partes de la infraestructura está por derrumbarse, según denuncian los padres.



"Me dijeron que si estoy apurada me suba yo al techo a arreglar", dijo una madre.#NPY #NosConectaSiempre pic.twitter.com/pIRsgZSYXb — NPY Oficial (@npyoficial) May 29, 2023

“Yo me acerqué a la presidenta de la ACE y me dijo que si estoy apurada me suba yo al techo a arreglar”, lamentó.

Las madres informaron que el tercer grado se mudó porque se está cayendo y que el primer grado tiene kupi'i. Más de 200 alumnos asisten diariamente a la institución educativa.