Madre de María José dice que el novio la golpeó en dos ocasiones

"Ella tenía problemas con Brahian, pero más con la suegra. Me dijo dos veces que él le pegaba. Una vez me llamó llorando, diciéndome que se pelearon y que le pegó, como perro le trataron. 'No aguanto más esta vida acá, quiero salir', me dijo el viernes antes de desaparecer", manifestó en comunicación con el programa La Lupa de Telefuturo.

La madre sospecha que el joven hizo algo contra su hija y afirma que María José no acabó con su vida, como se presume.

"Por la forma que la encontraron, nadie cree que ella hizo lo que dicen, simularon nomás", dijo.

Afirmó que su hija iba a denunciar a su pareja por agresión en dependencias de la Policía Nacional; sin embargo, no llegó a hacerlo.

El cuerpo de María José fue encontrado gracias a la ayuda de los vecinos, quienes se unieron y realizaron una búsqueda por el barrio. Fue así que en la tarde de este viernes lo hallaron en un campo, propiedad de una inmobiliaria.

Por su parte, Brahian Portillo, pareja de la joven, se puso a disposición de las autoridades para colaborar con la investigación del caso y negó que haya hecho algo contra la misma.

María José Arévalos desapareció de la vivienda en donde vivía con su pareja, el pasado 25 de enero, en la ciudad de San Ignacio, Departamento de Misiones.

El cuerpo se encuentra en la morgue de Asunción, en donde está siendo sometido a una autopsia por los médicos forenses, para conocer la causa de muerte.