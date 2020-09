Madre de Edelio revela que un nativo avisó muerte de su hijo

“Una persona particular me contó que mi hijo está muerto, que hace tiempo falleció. Me confirmó que lo que dice el panfleto que se había encontrado es cierto. Es una persona que no es paraguaya, que es de otra parcialidad. Ellos no mienten”, comenzó diciendo Obdulia Florenciano, madre del suboficial Edelio Morínigo, agente policial, que está desaparecido desde el 2014.