El mundo musical en el plano internacional empieza a calentarse con los lanzamientos mañana de lo nuevo de Alice In Chains (Rainier Fog), Interpol (Marauder) y Justice (Woman Worldwide), a los que seguirán una semana después Anna Calvi (Hunter), Idles (Joy As An Act Of Resistance) y el toque pop de Troye Sivan (Bloom) y Meghan Trainor (Treat Myself).

El primer lanzamiento destacado llegará el 7 de septiembre de la mano de Paul McCartney con Egypt Station, primer álbum de temas inéditos en cinco años, que se publicará el mismo día que lo nuevo de Paul Simon (In The Blue Light), Lenny Kravitz (Raise) y Spiritualized (And Nothing Hurt).

Ese mes verá brotar otras novedades, como las de Paul Weller (True Meanings) el día 14 o, ya el 28, Rod Stewart (Blood Red Roses) y Tom Petty & the Heartbreakers (una caja de música inédita titulada An American Treasure).

Lenny Kravitz - EFE.jpg El cantante Lenny Kravitz durante la premiación de los MTV Video Music Awards. EFE

Entre medias, el día 21, llegarán de forma masiva los últimos trabajos de Suede (The Blue Hour), la francesa Christine and the Queens (Chris), Villagers (The Art of Pretending To Swim) y el disco de Slash junto a Myles Kennedy & The Conspirators (Living The Dream).

También trascendió hoy que ese mes habrá nuevo trabajo de David Guetta y que el 28 de septiembre Cher editará Dancing Queen, tras su participación en la secuela del musical con canciones de ABBA Mamma Mia! Here We Go Again.

El calendario de lanzamientos por las multinacionales solo deja ver por el momento hasta finales de octubre, plazo en el que se irán escalonando los álbumes de Cat Power (Wanderer, con dúo junto a Lana del Rey), Echo & the Bunnymen (The Stars, The Oceans & The Moon) y los productores Twenty One Pilots (Trench).

También llegarán en octubre los nuevos discos de Elvis Costello & The Impostors (Look Now), Jess Glynne (Always in Between) y de John Grant (Love Is Magic), todos el día 12, así como de Richard Ashcroft (Natural Rebel), el día 19.

En el aire queda la salida al mercado del decimonoveno disco de estudio de Bruce Springsteen, que carece de título oficial, pero del que se sabe que su sonido está influido "por la música pop que se hacía en el sur de California en los años setenta a lo Burt Bacharach".

Aunque no hay tampoco una fecha de salida, Madonna y Rihanna sí han confirmado que estrenarán sus nuevos discos antes de que acabe 2018. El de la "ambición rubia", quien acaba de cumplir 60 años, estará muy influido por su actual residencia en Lisboa, mientras que el de la artista de Barbados podría ser doble: un disco más pop y otro más experimental sobre sus raíces caribeñas.

Los británicos Muse han emplazado a sus seguidores a noviembre para disfrutar de Simulation Theory, en el que parecen dispuestos a seguir sorprendiendo con su incursión en una vía más electrónica, a la espera de que Vampire Weekend ofrezca más detalles sobre un álbum que, según ellos, está ya prácticamente empaquetado.

En español, desde Latinoamérica llegará lo nuevo de Morat y de Paulina Rubio; Guerra, de Carlos Rivera; Amor sin límites, de Roberto Carlos, y Gourmet, de Orishas.

Y desde España dos de los discos estrella probablemente serán los de los superventas Manuel Carrasco (sin fecha ni nombre) y Malú, cuyo Oxígeno verá la luz en septiembre.

Resulta plausible, pero no está asegurado (en su discográfica dicen no tener ninguna información más al respecto), que Alejandro Sanz entregue antes de 2019 su duodécimo álbum de estudio, en el que lleva enfrascado desde el pasado mes de enero y del que, según publicó ayer mismo en sus redes, acaba de grabar la voz de su primer sencillo.

Del mismo modo, se mantiene el secreto en torno a los debuts discográficos de los concursantes de la última edición del concurso televisivo Operación Triunfo, especialmente de Aitana, que con el sencillo Teléfono se convirtió en la gran revolución mediática del verano, así como de la ganadora, Amaia.