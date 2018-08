Madonna, los 60 años de la reina del pop en 10 discos

Con una carrera escalonada de éxitos como Like a Prayer, True Blue, Express Yourself, Hang up o Ray of Light, además de haber pasado por el cine con películas como Evita, Desperately Seeking Susan o Dick Tracy, y hacer sus pinitos como directora con fracasos como W.E, la cantante Madonna supo conjugar una serie de éxitos y escándalos que la han mantenido siempre en la cima.

Estos más de 35 años como reina del pop y madre de otras ya grandes como Britney Spears, Nicki Minaj o Chistina Aguilera se podrían resumir en estos diez discos:

1.-Ray of Light (1998). Para muchos su obra maestra y su resurgimiento de la mano de William Orbit. Tras tomar clases de canto para Evita y tener a su hija Lourdes María, la cantante retomaba su carrera y lo hacía con un sonido mucho más bailable y muy pop, y además, se sumergía en un mundo nuevo para ella, la electrónica, con cortes como Drowned World/Substitute for Love, Nothing Really Matters, Frozen o The Power of Good-Bye.

2.- Confessions On A Dance Floor (2005). Con este trabajo Madonna volvía a las pistas de baile. Fue un particular homenaje al dance y a la música disco de los años setenta y ochenta, "sampleando" a ABBA, Donna Summer, Pet Shop Boys, Bee Gees y Depeche Mode, que desembocaría en una de las mejores giras de su carrera, el Confessions Tour.

madonna.png Una de las fotografías de su disco "Confessions On A Dance Floor", lanzado e el 2005. Sofblog

3.- Like a Prayer (1989). Piezas como Express Yourself o Like a Prayer, imprescindibles en su carrera y en sus conciertos, y otras como Oh Father o Cherish lo dicen todo. Este fue un trabajo revolucionario, en el que la "ambición rubia" sorprendía a sus fans con melena rizada y morena. Contó con Stephen Bray, Patrick Leonard y Prince, incorporando sonidos como el dance, góspel y soul, y mostrando ese interés por el tema religioso que la ha seguido persiguiendo.

4.- Madonna (1983).- Su álbum de debut y con el que saltaba de golpe al estrellato. Canciones como Holiday, con la que desde entonces suele cerrar sus giras; Borderline, a la que ella misma ha versionado y dado cien vueltas en sus conciertos, o Lucky Star y Burning Up, son piezas con las que la reina iniciaba su ascenso al trono de la mano de John Jellybean Benitez y Stephen Bray.

5.- Music (2000).- Mostrando la plenitud de su segundo embarazo en el vídeo de Music, Madonna presentaba así su octavo álbum de estudio y repetía con colaboradores como Mirwais Ahmadzaï y William Orbit, dando forma a un disco calificado como de electropop y en el que coqueteaba con el country con Don't Tell Me, hacía una versión en español de What It Feels Like for a Girl, se mostraba como una geisha en Paradise (Not for Me) y sorprendía con Amazing y Nobody's Perfect.

Madonna Music

6.- Erótica (1992).- Convertida en la reina del sexo gracias al libro de fotos eróticas Sex, censurado en librerías y ahora pieza de coleccionista, Madonna lanzaba con él su propio sello (Maverick Records), se mostraba desnuda por dentro y por fuera en este trabajo y daba a conocer a su "alter ego" Mistress Dita. Una versión de Fever y cortes como Deeper and Deeper, Rain, Why's It So Hard o In This Life se hacían imprescindibles en su repertorio.

7.- Rebel Heart (2015).- Para muchos un fracaso, para otros un éxito, lo que está claro es que es un disco que no ha dejado indiferente a nadie y que en su versión más extendida escondía lo mejor del álbum. Diplo, Avicii y Kanye West fueron sus colaboradores más estrechos y canciones como Beautiful Scars o Addicted, que formaban parte de un segundo CD, eran de lo mejorcito. En el álbum, uno de los más eclécticos de su carrera, hay pop, house, reggae, góspel... y grandes temas como Rebel Heart, Living for Love o Ghosttown.

8.- True Blue (1986).- Si por algo pasará a la historia este disco es por contener uno de los mejores temas de Madonna, Open Your Heart, además de Papa Don't Preach o Live to Tell, y por supuesto La isla bonita, en la que por primera vez mostraba su admiración por lo español y el flamenco. Para la producción contó con Stephen Bray y Patrick Leonard.

9.- American Life (2003).- En plena Guerra del Golfo y con el mundo en pie con su "No a la guerra", Madonna se vestía de militar y se rodeaba de banderas para el vídeo de presentación de American Life, finalmente censurado. Se publicaron singles tan dispares como Hollywood, Nothing Fails y Love Profusion. El disco no fue un éxito, pero ella siempre lo ha defendido a capa y espada.

10.- Hard Candy (2008).- Madonna celebraba su 50 cumpleaños y entraba en la madurez con Hard Candy, un disco que presentaba en directo con la doble gira Sticky & Sweet Tour, que abría, para que no hubiera la menor duda, sentada en un enorme trono. Producido por el rapero Timbaland y el cantante Justin Timberlake, con quien grabó a dúo 4 Minutes, era un trabajo muy urbano con temas como Candy Shop, Give it 2 Me o Miles Away, una de sus mejores canciones.