Macron condiciona el pacto UE-Mercosur a mejora ecológica

El presidente francés, Emmanuel Macron, condicionó este sábado su apoyo a un acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur a que los países de América Latina tengan las mismas normas medioambientales que los europeos.

“Un acuerdo con los países del continente latinoamericano no es posible si no respetan como nosotros los acuerdos de París (sobre el combate del cambio climático) y si no tienen las mismas exigencias medioambientales y sanitarias que imponemos a nuestros productores”, indicó.