Luqueño seguirá entrenando pese a mora

Richard Cabrera, defensor de Luqueño, desnudó la crítica situación que atraviesa el plantel tras estar tres meses sin cobrar salarios ni premios.

“Nos están debiendo el salario y hasta el momento entrenaremos, no podemos dejar de entrenar porque tenemos partidos difíciles, hay que sacar a Luque de donde está, entrenar y después veremos eso”, apuntó a FALG (1080 AM). El plantel no entrenó el lunes como medida de fuerza. Sobre la situación de algunos compañeros apuntó: “La vez pasada algunos compañeros no tenían ni para comer ni para el combustible, nos prestábamos plata y ahora no se aguanta, entre compañeros nos prestamos”, reveló.