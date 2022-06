Luque: Minada de baches y vecinos denuncian inacción de la Comuna

“Esta situación se registra desde hace años, ya los vecinos reclamaron mucho a la Municipalidad y a la Essap pero no realizan ninguna intervención. El barrio está lleno de pozos y las aguas servidas que se juntan son propicias para criar todo tipo de alimañas y también es muy inseguro para los conductores”, expresó Diego Lovera, trabajador de la zona.

Asimismo, Johana Toledo, vecina del lugar, remarcó que incluso los propios pobladores del lugar deben encargarse de tapar los baches y construir puentes para transitar en el sitio que se inunda tras cada lluvia importante.

“Aquí cuando llueve todas las casas se inundan por completo, no hay ningún tipo de desagüe y por eso los vecinos tuvieron que armar una rejilla provisoria para que drene el agua. Estamos viviendo en un lugar insalubre y aquí viven muchos niños”, manifestó.

Otra calle que se encuentra en deplorable condiciones es la avenida Gral. Elizardo Aquino, en dicho tramo se registró un accidente vehicular el día de ayer, y luego de innumerables reclamos ante los medios de prensa, autoridades municipales procedieron a su reparación.

falta de coordinación. Carlos López, gerente general de la Essap, sostuvo que la problemática de la ciudad de Luque es por falta de asfalto.

“Nosotros tenemos nuestra deficiencia, pero no todos los problemas viales son problemas de la Essap, hay lugares en donde no hay cañería. En Luque el problema es que no cuenta con asfaltados y por eso no podemos hacer trabajos de bacheo y es un problema para firmar un convenio con ellos”, refirió.

El director de Obras de la Municipalidad de Luque, Adrián González, aseveró que están esperando el llamado a licitación dentro de un mes para el arreglo de varias calles deterioradas de la ciudad.



