Lunes negro: Salud reporta 41 muertes por Covid, récord de casos

Realidad. La pandemia en el país dejó otro hito ayer, con el reporte de 41 muertos a causa del Covid. Si bien es un acumulado de dos a tres días por casos que estaban en duda, es una de las cifras más altas de víctimas fatales informadas en un solo día.

El dato fue dado a conocer en el reporte diario del Ministerio de Salud Pública, luego de procesarse 5.097 muestras. La cartera sanitaria confirmó también 1.400 nuevos contagios. El total acumulado de casos llega a 181.414, en tanto que las muertes se elevaron a 3.517. El detalle de los decesos indica que fueron 26 los de la franja etaria de 60 años y más. A ellos se sumaron 12 de entre los 40 y 59 años y tres de entre los 20 y 29. Los datos de ayer por sexo indican que 28 hombres y 13 mujeres fallecieron a causa del virus. Los pacientes provenían de Asunción, Central, Itapúa y Cordillera. También de Misiones, Guairá, Concepción, Ñeembucú y Paraguarí. Los decesos no disminuyeron los números críticos. La cantidad de hospitalizados subió a 1.426, con 353 en terapia intensiva. El domingo Salud reportaba 1.387 internados, con 349 en UTI. En contrapartida, se sigue dando una cantidad importante de recuperados. Ayer se dio a conocer que 1.441 personas obtuvieron la inmunidad temporal a la enfermedad, totalizando 150.870. ESTADÍSTICA La situación sigue siendo crítica en el Ineram, donde el panorama se muestra incluso un poco peor que en las semanas anteriores. El número de decesos diarios a causa del Covid en el centro asistencial se acerca a dos, comentó el doctor Luis Carlos Báez, director médico del Ineram. “El promedio de fallecidos se acerca a dos, 1,6 según la cantidad. Este fin de semana por ejemplo fallecieron dos. Pero esa es la cantidad en promedio”, detalló Báez. Actualmente el nivel de ocupación en camas de terapia intensiva es del 100%, como ya viene ocurriendo desde hace casi tres meses, recordó. Detallando el nivel de ocupación, mencionó que actualmente 43 pacientes se encuentran en las terapias intensivas y 45 en las salas convencionales. Existe la posibilidad de habilitar ocho camas e incluso un poco más, mencionó. Sin embargo, estará sujeto a la disponibilidad de profesionales. “Pero esos lugares no serán para pacientes críticos, solamente para leves y moderados. Para pacientes críticos ya no tenemos”, aclaró. Ahora incluso se está ubicando a pacientes en el área de Recepción, Acogida y Clasificación (RAC). En este sector del Ineram pueden estar hasta 25 personas, mientras aguardan por una cama libre. “Todos los días la situación está peor, uno más que otro”, graficó. Báez mencionó que se están realizando movidas para ubicar en los lugares donde van a recibir atención los pacientes críticos, mientras que los que se van recuperando son destinados a otra sala. Como dato alentador, mencionó que a gracias a la experiencia están bajando la tasa de fallecidos. De 90% que se tuvo al principio, actualmente está entre el 30 y 35%. Al menos en el Ineram no se ha dado el caso de tener que elegir a quien atender y a quien no. Sin embargo, el responsable médico advierte que de continuar la situación actual, con cada vez más contagiados en internados, podría darse el caso de que pacientes fallezcan en sus casas por no encontrar lugar en los hospitales. DESCARGO Como sus colegas, el doctor Báez llamó nuevamente a la ciudadanía a retomar el uso correcto del tapabocas, mantener la distancia social y el lavado de manos. Lamentó que muchas veces el trabajo de los profesionales de la salud no es reconocido. Hasta dijo sentirse decepcionado. “Cuando las personas salen de alta recuperadas somos héroes, cuando mueren somos asesinos y si faltan medicamentos somos ladrones. Esas son las situaciones que duelen y por las que pasamos diariamente todos los trabajadores de la salud”, comentó.



nuevo virus del siglo



ESTADÍSTICA. En el Ineram el promedio es de casi dos fallecimientos en cada jornada.



IMPARABLE. Aun con la cantidad de decesos ayer subió el número de internados en sala y UTI.