Luis Yd dice que el Gobierno "daña" con sus mensajes contradictorios

Es que el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, primero anunció que se restringían los viajes al interior del país durante el periodo de las fiestas de fin de año. Ante el masivo rechazo, las autoridades revieron su postura inicial.

También volvieron a señalar que los balnearios y las playas aún no están habilitados para su uso recreativo, como medida para evitar los contagios de coronavirus.

"Quiero señalar que estamos en una etapa difícil desde el punto de vista epidemiológico. La intención del Gobierno es poder contribuir a mitigar el progreso de la pandemia", insistió el secretario de Estado.

En conversación con el programa La Lupa, emitido por Telefuturo, el intendente Luis Yd refirió que, según Mazzoleni, el Departamento de Itapúa y Encarnación tienen una tendencia importante en descenso de la cantidad de contagios.

"Estamos preparados como estuvimos desde hace 90 días atrás, estamos con los brazos abiertos trabajando, cuidando que se cumpla el protocolo en todo lo que respecta a la jurisdicción de espacio público. La Municipalidad de Encarnación está trabajando en el distanciamiento social, hay situaciones que se presentan sobre todo con la juventud", expresó.

Hizo un llamado a los jóvenes para que busquen "una mejor manera de divertirse cuidándose". Mencionó que Encarnación "se preparó" y está dispuesta. Además, anunció que la apertura oficial del lanzamiento del verano será el 3 o 4 de enero.

Al ser consultado si hubo cancelación en las reservas de los hoteles, luego de que el ministro de Salud, Julio Mazzoleni haya anunciado en una primera conferencia de prensa que del 25 de diciembre hasta el 3 de enero se restringirían los desplazamientos de Asunción y Central para el interior del país, manifestó que "hubo un revuelco".

"Yo recibí muchos mensajes de distintos sectores queriendo hacer movilización, pero desde mi estado no puedo ser tan rebelde, entonces les dije que tengamos un chiquitito de paciencia, lo hecho, hecho está, no es nuevo que el Gobierno dé señales tan contradictorias, entonces la ciudadanía ya se está entrenando a esas contradicciones. Los mensajes contradictorios son demasiados dañinos, lamentablemente este Gobierno, por lo menos quienes manejan la comunicación de lo sanitario y lo económico no encontraron todavía el punto exacto de cómo comunicar y ponerse de acuerdo", agregó.

Reiteró que "están preparados" y que seguirán trabajando para recibir a quienes vayan a visitarlos cumpliendo con todos los protocolos sanitarios. El intendente afirmó que Encarnación pasa por "su peor momento en las últimas décadas".

No obstante, manifestó su alegría con el pedido del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, al mandatario de Argentina, Alberto Fernández, de abrir las fronteras con Paraguay.

Gobierno da marcha atrás a restricción de viajes

El titular del Ministerio de Salud, Julio Mazzoleni, expresó durante una nueva conferencia de prensa realizada en la noche de este viernes, que en horas de la mañana se estuvieron socializando algunas propuestas para las fiestas de Navidad y Año Nuevo y que finalmente dieron marcha atrás a las recomendaciones de restricciones para los desplazamientos en buses a más de 100 kilómetros de Asunción y Central.

Las recomendaciones obedecían a que Gran Asunción es el epicentro de la pandemia del coronavirus (Covid-19) y ante el miedo de trasladar el virus a otras ciudades del interior del país. Sin embargo, ante la presión de diferentes sectores y las dudas sobre lo anunciado, decidieron dar marcha atrás a las recomendaciones.

No obstante, señaló que las otras medidas, como el uso de mascarillas, la inhabilitación de piscinas públicas, balnearios y playas, la prohibición de deportes amateurs de grupos que impliquen contacto físico y bailes en eventos seguirán vigentes.

Según el último reporte emitido en la noche de este viernes por el Ministerio de Salud, Paraguay registra 98.296 casos confirmados de coronavirus, hay 2.050 personas fallecidas y 70.101 pacientes recuperados.