Luis Miguel deslumbró en Paraguay ante miles de personas

El cantor mostró un gran carisma y una seguridad única en el escenario, que no solo es producto de sus más de 37 años de trayectoria, sino de su talento, el cual lo demostró desde muy joven, antes de convertirse en uno de los más grandes artistas de la música en español.

El artista interpretó sus más grandes éxitos, como Culpable o no, La incondicional, La chica del bikini azul, Cuando calienta el sol y Tengo todo excepto a ti, canciones que fueron cantadas de comienzo a fin por el público, que también se lució.

Los asistentes igualmente vibraron de emoción con No sé tú, Fría como el viento, Suave, Te necesito, Será que no me amas, Ahora te puedes marchar y Hasta que me olvides, temas que a más de uno habrán conmovido y traído recuerdos.

El cantante enfrentó muchos problemas durante su gira internacional en sus conciertos, pero está noche no dejó cabos sueltos y deleitó a su público con su increíble voz y una gran sonrisa.

El músico pisó tierra guaraní por sexta vez y en esta ocasión lo hizo cinco años después de su última presentación, el 8 de noviembre de 2014, en el mismo escenario y con la misma magia de siempre.

El concierto no dejó sin sabores y, muy por el contrario, el público deseaba que el show no termine, que no se apaguen las luces y que no se vaya. Luis Miguel se despidió del público paraguayo lanzando rosas blancas.

El artista romántico paraguayo Iván Zavala fue telonero de Micky, como lo apodan algunos.

La carrera de Luis Miguel se vio reimpulsada por una reciente serie sobre su vida, en la que se cuentan detalles que antes no se conocían sobre su carrera musical, sus inicios y la relación con su padre.

El intérprete inició su gira México por Siempre en el mes de febrero de 2018, la cual se encuentra actualmente en su segunda etapa, y ya lleva alrededor de 120 presentaciones en más de 16 países.

Luego de cinco conciertos en Argentina, el músico llegó a Paraguay para un único pero inolvidable concierto. El artista tiene aún varias presentaciones pendientes en países como Perú, Ecuador y Colombia, entre otros, pero su último show será en su pueblo natal, San Juan, de Puerto Rico.