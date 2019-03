Luis Miguel canta hoy sus grandes éxitos en el Jockey

Las entradas están en venta en Red UTS y quedan disponibles para la venta las del sector Vip platino A, B (G. 1.450.000), las de Campo Vip (G. 250.000), Campo (G. 130.000) y Plateas (G. 120.000). Para consultas sobre el evento, comunicarse al 237-6583.

El artista realizará un recorrido por las canciones que lo convirtieron en uno de los artistas latinoamericanos más populares. En su repertorio se incluirán temas como Si te vas, Tú, solo tú, Amor, amor, amor, Devuélveme el amor, Por debajo de la mesa, No se tú, Un hombre busca una mujer.

Además, sonarán Cuestión de piel, Oro de Ley, Culpable o no, Amante del amor, Más allá de todo, Fría como el viento, Tengo todo excepto a ti, Entrégate, Te necesito, Hasta que me olvides, Tú y yo, No me puedes dejar así, y Palabra de honor.

En sus últimos conciertos también interpretó La barca, La incondicional, La mentira, Contigo en la distancia, La fiesta del mariachi, Llamarada, El Balajú, Huapango, La Bikina, Sabes una cosa, Decídete, Los muchachos de hoy, Ahora te puedes marchar, La chica del bikini azul, Isabel, Cuando calienta el sol.

La producción G5Pro, encargada de armar el show, comentó que se vendieron 16.000 entradas, y esperan lograr 20.000 espectadores.

Se cuenta para el espectáculo con 90 toneladas de equipos, 250 m2 de pantallas led. Además, 400 equipos de iluminación inteligente serán parte del show. Para la seguridad de los espectadores, se contará con 800 personales capacitados.

Las personas con movilidad limitada o sillas de ruedas podrán acceder a sector campo y sector platea, que tendrán rampas y camineros.

fan club. El club de fans Incondicionales de Luis Miguel Paraguay, que realiza acciones para acompañar a su ídolo desde hace 7 meses, tiene previsto para el concierto de esta noche regalar a los presentes diez mil pañoletas con los colores de la bandera paraguaya.

El club de fans nacional, que cuenta con 365 integrantes y más de cuatro años de vigencia, es liderado por Aleja Berro. El colectivo ya colocó 20 pasacalles en el trayecto que va desde el aeropuerto hasta el hotel Bourbon, cada uno con el título de un hit de Luis Miguel, como No se tú, Por debajo de la mesa, entre otros, para sorprender al artista.

Esta madrugada debían recibir a su ídolo en la terminal aérea vestidas de negro, “el color que representa a Luis Miguel”, comentó Berro.

Las fanáticas se ubicarán en la primera fila y exhibirán un cartel de 4 metros de largo con letras led, con la inscripción Sole mío rohayhu (Sol mío te quiero).

A saber

Espectáculo: Concierto de Luis Miguel, México por Siempre!

Lugar: Jockey Club del Paraguay (Avda. Eusebio Ayala km 4,5)

Fecha: Hoy, a las 21.00. Abren portones, a las 18.00.

Entradas desde G. 120.000.