Luis Castiglioni calificó de mafiosos a contrabandistas

Agregó que ante este tipo de campañas de la contraparte, resulta de fundamental importancia esta cruzada que busca contrarrestar “la mentira de la mafia del contrabando, que pretende instalar en la mente y en el corazón de nuestra gente la importancia de luchar todos juntos contra esta delincuencia”, expresó.

El titular del MIC también destacó la impunidad como un factor clave que contamina cualquier esfuerzo por acabar con el contrabando. “Son delincuentes, no importa que sean rojos, azules, amarillos, blancos o que tengan tal o cual ideología, son delincuentes. No tiene que haber impunidad, no importa que sean parientes de fulano o zultano, no importa que tengan influencia, no importa que sean de tal o cual partido, son delincuentes y vamos a tener éxito haciéndole pagar cuando tengan que pagar”, sentenció Castiglioni.