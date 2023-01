Si bien el percance no pasó a mayores, llamó la atención que Arza no haya quedado detenido, debido a que se sostenía que sobre él pesaba una orden de captura, en el marco de la investigación sobre un esquema Ponzi, que presuntamente montó y habría movido USD 60 millones sin activar las alarmas del sistema financiero.

No obstante, el comisario José Santacruz, jefe de la Comisaría 11ª Metropolitana de la capital, confirmó este lunes a radio Monumental 1080 AM que el procesado no fue aprehendido, ya que en el sistema informático de la Policía Nacional no figura ninguna orden de captura en su contra.

"No cuenta con ninguna orden de captura, conforme a lo que están manifestando algunos medios de comunicación. Eso es totalmente negativo, el sistema informático no registra ningún tipo de orden ni antecedentes", aseveró el jefe policial.

En ese sentido, refirió que cuando se imparte una orden de detención contra una persona, ya sea proveniente de algún Juzgado o de la Fiscalía, inmediatamente se carga a la plataforma y ya figura en el sistema web de la Policía Nacional.

Sostuvo que los agentes policiales solo intervinieron tras haber recibido una denuncia por daños en accidente de tránsito en Asunción, después de que Arza presuntamente haya rozado contra un vehículo que estaba estacionado, y que quedó a cargo del Ministerio Público.

Asimismo, dijo que durante el accidente Luis Alberto Arza Ávila no estaba en estado etílico y reiteró que la responsabilidad con relación a la orden de captura contra el hombre está a cargo de las instituciones del Poder Judicial.

De acuerdo con la investigación fiscal, Arza retiraba créditos y realizaba depósitos millonarios para ir reduciendo su pasivo. A pesar de haber estado vinculado al clan González Daher, una de sus víctimas fue el condenado Ramón González Daher, hermano del fallecido Óscar González Daher.

La Fiscalía había confirmado que el empresario, de la financiera Cefisa, y su esposa salieron de Paraguay el 22 de diciembre de 2021, cuando aún no iniciaba la investigación en su contra. Desde ese entonces ya no se tuvo conocimiento sobre el paradero de ambos.

De acuerdo con los datos que brindó tras el accidente de tránsito en el cual se vio involucrado el último fin de semana, Arza estaría residiendo actualmente en el barrio San Cristóbal de Asunción.