Luis Álvarez, listo para dirigir una Noche de película en el Municipal

Mañana, a las 21.00, el Teatro Municipal (Presidente Franco, entre Chile y Alberdi) será escenario de Una noche de película, la quinta entrega del especial del maestro Luis Álvarez. Entradas: A partir de G. 75.000, en la Red UTS y la boletería del teatro.

“Será como estar en el cine, vamos a ofrecer un espectáculo único, no va a consistir solamente en reproducir la música del cine”, adelanta el maestro Álvarez sobre el concierto que presentará los temas clásicos y contemporáneos del séptimo arte y de la televisión.

Con la presencia en escena de la Orquesta Sinfónica Nacional, bajo dirección de Álvarez, serán ofrecidos 31 temas de cintas clásicas como Casablanca, El padrino, Carrozas de fuego, La misión, Indiana Jones, Volver al futuro, Titanic, Misión imposible, Jurassic park, entre otros. Canciones de ficciones de éxito reciente, como Avengers, A star is born y el fenómeno televisivo Games of thrones, también integran el repertorio de la noche.

El evento contará con la presencia de diversos artistas, como el Maestro Sergio Cuquejo, Marijó Obregón, Patricia Álvarez, Emilio García, Orly Caballero, Dani Blaires, César González, Gianluca Miranda. La conducción del evento estará a cargo de Rubén Rodríguez.

El cine nacional también tendrá destaque, al ser homenajeado con la ejecución del tema de la película Los buscadores, de los directores paraguayos Juan Carlos Maneglia y Tana Schembori, estrenada en el 2017.

COMO EN EL CINE. Un importante despliegue de artistas y equipos se encargará de ambientar la velada y transportar al público a las distintas películas que tendrán a sus temas como protagonistas.

Además de recibir a los asistentes caracterizados de personajes icónicos; actores, bailarines y acróbatas del centro de expresión artística Lis Torres, representarán en el palco algunas emblemáticas escenas del cine mientras que otras serán proyectadas en pantallas leds.

“Las películas se vuelven parte de nosotros, tal vez por haberla visto en un momento especial, porque se quedó grabada dentro nuestro y cuando volvemos a escuchar sus temas, nos emocionamos y hasta llegamos a las lágrimas” comenta Álvarez.

Entre los largometrajes que lo marcaron, el músico recuerda que una de las primeras bandas sonoras que le conmovió fue la de la cinta Lo que el viento se llevó. “Me encantó cuando la escuché por primera vez, me pareció fantástica. Hay muchos temas preciosos de cintas que recordar, pero esa en particular realmente me llamó la atención la melodía del tema” relató.

Entre otras de sus composiciones favoritas, que también sonarán en la gala, se destaca el tema principal del filme Superman, escrito por el compositor John Williams, y que si tuviese la oportunidad lo grabaría. “Tiene una melodía preciosa, una dificultad increíble para todo instrumentista, es muy dinámico y exigente. Cuando sale bien es realmente reconfortante, tanto dirigirlo como interpretarlo”, finalizó.

A saber

Evento: Especial Luis Álvarez: Una noche de película.

Local: Teatro Municipal Ignacio A. Pane (Presidente Franco, entre Chile y Alberdi).

Horario: Mañana, a las 21.00.

Entradas: G. 75.000 (Paraíso), G. 105.000 (Tertulia), G.155.000 (Plateas), G. 185.000 (Palcos individuales y numerados).

Artistas invitados: Sergio Cuquejo, Marijó Obregón, Patricia Álvarez, Emilio García, Orly Caballero, Dani Blaires, César González, Gianluca Miranda y los bailarines, actores y acróbatas del centro de expresión artística Lis Torres.

Repertorio: Serán interpretados temas de peliculas como: Casablanca, Love story, El padrino, Carrozas de fuego, La misión, Indiana Jones, Volver al futuro, Bonanza, Avengers, Superman, Titanic, Misión imposible, Jurassic park, Game of Thrones, entre otros.