Luis Christ Jacobs, director de la Patrulla Caminera, explicó que en diciembre del 2007 el Juzgado había expedido un amparo judicial a favor del Municipio. La disposición prohibía la intervención de la institución desde el kilómetro 10, de la ruta 7 José Gaspar Rodríguez de Francia, hasta el Puente de la Amistad.

“En su momento, la asesoría jurídica del Ministerio de Obras Públicas recurrió ante la Corte Suprema de Justicia, pero no tuvo respuesta favorable porque el camino presentado no era el correcto jurídicamente”, comentó Jacobs a radio Monumental 1080 AM.

Asimismo, mencionó que el amparo perdió vigencia tras la promulgación de nuevas leyes en las que se decreta a las rutas nacionales como jurisdicción del MOPC, por ende, corresponde a la Patrulla Caminera los controles.

“La competencia en las rutas nacionales y departamentales, así como en los ramales y caminos vecinales que atraviesen los municipios, corresponderá a la Patrulla Caminera”, cita la ley 5016/14 De tránsito y Seguridad Vial.

“Las Rutas Nacionales, Rutas Departamentales, Caminos Vecinales y Vías Municipales que componen la Red Vial, declaradas como tales por la autoridad competente, son bienes de dominio público”, establece la Ley 5552/16.

En vista de que el recurso presentado en aquella época no tuvo una acción consiguiente y caducó, la Caminera vuelve a asumir el control en esa jurisdicción, informó el corresponsal Willson Ferreira.

"Desde hoy vamos a estar dirigiendo nuevamente las actividades sobre ese tramo", anunció el director de la Caminera. Siendo así, en la primera zona, la Policía Caminera volverá a realizar controles ruteros y alcotest dentro del Municipio.

Esta nueva disposición coincide con la intervención a la Municipalidad, iniciada a finales de noviembre del año pasado. La gestión de Sandra McLeod, intendenta suspendida de sus funciones, es investigada a raíz de serias denuncias de irregularidades durante su mandato.

Fuerte pulseada

La Municipalidad de Ciudad del Este recurrió a la Justicia en el 2007 para ganar la jurisdicción total de la ruta nacional.

En la ocasión, habían argumentado que la Policía Municipal era el único órgano que podía realizar controles referentes al cumplimiento de las reglas de tránsito.