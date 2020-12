Lucha contra corrupción y control de binacionales, pruebas para 2021

CORRUPCIÓN. El ex senador y analista político Hugo Estigarribia coincidió en que se trata de una deuda que podría comenzar a saldarse con la aprobación de dos leyes que serán presentadas el próximo año, que son las referentes a conflicto de intereses y abuso de funciones. “Son proyectos de mucha importancia que van a llenar vacíos legislativos que hoy existen. Es un desafío que se presenten y se aprueben porque justamente uno de los sectores que menor credibilidad tiene con respecto al tema corrupción es el Congreso Nacional, entonces si es capaz de sancionar estas normas, va a contribuir muchísimo en la lucha contra la corrupción, aunque haya resistencia de muchos de sus autores. Es importante llenar los vacíos legales”, manifestó.

Los proyectos de delación premiada y protección a testigos son otras leyes que deben impulsarse, recordó Estigarribia, pero que sería bueno comenzar con las dos citadas antes, que ya fueron elaboradas desde el Frente Parlamentario contra la Corrupción.

“Son leyes fundamentales para el Paraguay porque hay una realidad, la corrupción es un cáncer que hizo metástasis en la sociedad paraguaya y hay que empezar a combatir con leyes y con acciones, pero sino se tiene la ley no se puede emprender la acción”, expresó. Específicamente, en lo que respecta a conflicto de intereses, se busca evitar la tensión entre la función pública de un funcionario y sus intereses privados, económicos y particulares.

“Son proyectos que meten el dedo en la llaga en materia de lucha contra la corrupción porque mucha gente quiere entrar del sector privado al sector público, pero lleva información o maneja intereses que después le van a servir en el sector privado o estando en el sector público favorece a sus intereses privados. Este proyecto de ley de conflicto de intereses cortaría eso”, indicó.

Finalmente, el profesional manifestó que es necesario llenar los vacíos jurídicos.

“El ordenamiento jurídico hay que llenarlo. Y si tenemos muchas normas y no se cumplen, bueno, que no se cumplan, es problema de la autoridad, pero hay que tener normas”, concluyó.

Binacionales. Dos proyectos que afectaban los recursos de las entidades Itaipú y Yacyretá dividieron al Legislativo este año. El primero fue el de recorte de gastos superfluos, en el que los colorados impidieron que sean ajustados los salarios de funcionarios de las binacionales, alegando que están regidos por tratados y no pueden ser intervenidos con una ley. Bajo el mismo argumento fue vetado el proyecto que integra los fondos socioambientales de las binacionales al Presupuesto General de la Nación.

No obstante, actualmente, desde el cartismo se pretende impulsar, contradictoriamente, la reducción de remuneraciones de los consejeros de las binacionales, para que no ganen más que el presidente de la República, es decir, que no superen un ingreso de G. 37 millones.

El tratamiento del veto presidencial, que ya fue rechazado en el Senado, será una prueba de fuego para Diputados, donde las bancadas colorados pretenden aceptar el veto.