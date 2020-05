Los youtubers nacionales brindan entretenimiento en la cuarentena

eL kOALAH. Con diferentes contenidos de entretenimiento, comedia y gameplays producidos durante esta cuarentena, Sebastián Vergara acumuló alrededor de 100.000 suscriptores en su canal de Youtube. Desde finales del 2015 en la plataforma, el luqueño de 26 años conocido como @ElKoalah suma más de 850 mil inscriptos en el sitio de videos.

“Subía videos diarios. Grababa de madrugada, lo editaba un poco, me dormía, me levantaba a seguir con la edición, lo publicaba, luego grabada otro contenido y así rutinariamente”, detalla el youtuber sobre su dinámica de producción, de alrededor de 16 horas, durante esta cuarentena. En este periodo, el joven presentó videos en los que reaccionaba o hablaba acerca de asuntos y eventos del día a día.

Las situaciones actuales, la forma de vida en la cuarentena, entre otros, al igual que los memes y life hacks, son algunos de los temas que el youtubers nacional abordó en sus producciones.

Vergara manifiesta que durante el encierro no se limitó a los contenidos orientados al humor. “En estos últimos días abordé un tema reflexivo, porque trato de sacar videos naturales. Si en estas semanas no me sentí muy bien, intento reflejar lo que aprendí o cómo superé la adversidad que se me presentó”, señala.

En cuanto a su video más visto en la cuarentena, El Koalah comenta que se trata de Sonidos que te harán olvidar tu nombre (ilusiones auditivas), que acumula más de 630 mil visualizaciones. “Hice un compilado de los mejores efectos sonoros, no había otro video de esa categoría, el título era muy llamativo y el tema era novedoso y entretenido”, expone Vergara sobre las razones a las que atribuye al éxito del contenido.

ChennyTv. Directo de Ciudad del Este, con contenidos de videoblogs, reacciones y sketches, Jennyfer Santos superó durante esta cuarentena la marca de 100.000 suscriptores en su canal de Youtube, Chenny Tv. También desde el 2015 en la plataforma, la joven de 27 años produce videos orientados en su totalidad al humor.

“Subí videos de reacciones sobre los memes de la cuarentena, memes nacionales que nunca morirán, poses de yoga con mi novio, respondiendo preguntas que me hicieron en Instagram, y el último video reaccionando al dvd de mis 15 años”, cita la youtuber, sobre sus contenidos producidos durante el encierro, logrando con este último ubicarlo en el primer puesto de las tendencias de Youtube en el territorio paraguayo.

En cuanto a su ritmo de producción de videos durante la cuarentena, @ChennyTv expresa que la frecuencia variaba entre 1 a 2 semanas entre cada video.

“La producción y edición fue mucho más rápida durante este periodo debido a que teníamos más tiempo libre para terminarlos lo más rápido posible”, manifiesta sobre los contenidos en que generalmente aparece sola frente a la computadora comentando lo que presenta.

Como el caso del video Mis 15 años, en el que reacciona a su festejo de cumpleaños y con el que alcanzó alta repercusión durante el encierro. “Pienso que se debe a que comento cómo fue esa noche y las cosas que me pasaron, haciéndome sentir vergüenza de mí misma”, señala sobre lo que considera llamó la atención del público que otorgó casi 90.000 visualizaciones del referido contenido.

Belén Fleitas. La joven youtuber Belén Fleitas también logró superar la marca de los 100.000 suscriptos en su canal, durante la cuarentena. En la plataforma de videos desde el 2019, la joven de 18 años produce contenidos de comedia y blogs.

@belenfleitasok ofreció a sus seguidores desde tutoriales de maquillaje y videos con su madre, hasta la reacción que tuvo al abrir los regalos recibidos de parte de sus seguidores, entre otros contenidos más, los que fue presentando a través de su canal con un promedio de dos videos por mes. Además, comenta que aprovechó para contar con sus familiares en la producción de los mismos. “Aprovechando que todos estaban en casa, le pedí ayuda a mi mamá y a mis hermanos”, detalla.

¿Qué es esto? Abriendo regalos de seguidores se titula su contenido más visto en la cuarentena, en el que muestra los obsequios recibidos aun cuando no regía la cuarentena. “En enero y febrero tuvimos muchísimos encuentros con mis fans, entonces aproveché y guardé todo los regalitos que me daban”, comenta sobre el video que acumula casi 30.000 visualizaciones.